The Boys présente une vidéo des coulisses de sa troisième saison

La plateforme Première vidéo vient de dévoiler une nouvelle vidéo pour tous les fans avec les coulisses de la troisième saison de »Tj’ai des garçons ». Publié sur le compte YouTube officiel du service Amazoneon peut voir les acteurs de la série enregistrer leurs scènes, avoir des entretiens avec l’équipe de production.

La première des personnes interviewées dans la vidéo est le producteur exécutif David Roseauque explicó lo que buscaban lograr en la tercera temporada de »The Boys » diciendo, »En la temporada 3, queríamos mostrarle a la gente cosas que nunca antes habían visto en la televisión y, francamente, no se les permitiría estar à la télévision ».

D’autres acteurs de la série que l’on peut voir dans la vidéo des coulisses sont Karen FukuharaErin Moriarty, Karl UrbainLaz Alonso, Jack Quaid, Antoine StarrTomer Capone et Jensen Ackles.

» The Boys » est revenu avec sa troisième saison le 3 juin 2022, en créant ses trois premiers épisodes, puis en créant le reste chaque semaine, se terminant par son huitième épisode le 8 juillet.

La saison 3 a accueilli de nouveaux personnages et éléments dans le monde de » The Boys », voyant Ackles pour la première fois en tant que Soldier Boy, le premier super-héros de l’univers de la série. Laurie Holden pourrait également être vue comme Crimson Countess et le nouveau médicament V24, qui est capable d’accorder des pouvoirs temporaires à ceux qui le consomment.

Prime Video tourne actuellement la saison 4 de « The Boys », confirmant que deux nouveaux personnages se joindront, avec Valorie Curry et Susan Heyward jouant respectivement Firecracker et Sage. Les acteurs Jeffrey Dean MorganRob Benedict et Elliot Knight rejoindront également la série, bien que leur rôle ne soit pas encore connu.

Avant de regarder la quatrième saison, les fans verront la première de » Gen V », le spin-off en direct de » The Boys », dont la première est prévue en 2024. L’histoire suivra certains élèves du super-héros de l’école Vough centre de formation, ayant des apparitions en camée par certains des personnages de la série principale.

Les trois premières saisons de »The Boys » sont disponibles sur Prime Video.