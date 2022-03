The Boys présente la première affiche de sa troisième saison

Une nouvelle affiche pour la saison 3 de la série Prime Video »Les garçons », vient de sortir, où l’on voit l’acteur Karl Urbain jouant Billy Butcher, mais maintenant avec une touche plus « super puissante ». L’image montre un boucher en noir et blanc, à l’exception de ses yeux, qui brillent de la même manière que le méchant/héros pour activer sa vision thermique.

De plus, vous pouvez lire dans la publication »El 3 juin il est temps d’uniformiser les règles du jeu », faisant référence au jour de la première de la nouvelle saison.

Les enregistrements de la troisième saison de »The Boys » se sont terminés en septembre 2021, après une production prolongée en raison des problèmes dérivés de la pandémie. » TOUT EST TERMINÉ SAISON 3 ! » a tweeté le protagoniste Jack Quaid pour célébrer la fin du tournage.

« Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette saison. Ce coup de pouce va à VOUS ! J’aime tellement ce casting et cette équipe. J’ai hâte que vous voyiez à quel point cette saison est foutue. Vous n’êtes pas prêt », il a continué dans le poste.

Cela pourrait aussi vous intéresser : God of War pourrait avoir une nouvelle série pour Amazon Prime Video.

Le créateur de la série Eric Kripke a déjà commenté la saison 3, la décrivant comme la chose la plus folle que nous ayons vue dans la série The Boys.

« Sans donner de spoilers, j’éditais hier, et nous faisons quelque chose ici dans la première de la saison 3 qui non seulement je pense que c’est la chose la plus folle que nous ayons jamais faite, mais cela doit être à égalité avec la chose la plus folle quelqu’un l’a déjà fait. peut-être », a-t-il déclaré en juin 2021. « Peut-être que ça ne marchera pas. Qui sait? Mais je suis tellement excité par ce que nous réalisons. Et c’est certainement quelque chose que personne n’a vu auparavant, probablement pour une bonne raison. Donc tout cela est vraiment excitant. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Giancarlo Esposito jouera dans la nouvelle série AMC.

D’ici là, les fans de »The Boys » peuvent s’occuper du spin-off animé, »The Boys Presents: Diabolique ». La série d’anthologies en huit épisodes se déroulant dans l’univers de » The Boys » a été créée le 4 mars. De plus, le casting de la série a récemment déclaré que nous pourrons bientôt voir la bande-annonce de cette nouvelle saison, qui arrivera sur Prime Video le 3 juin.