The Boys Parodies Justice League Director’s Cut Controversy, Zack Snyder répond

The Boys la saison 3 est à l’horizon et le marketing bat son plein sur le drame de super-héros acclamé de Prime Video. Les garçons est basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson et se concentre sur des super-héros corrompus et superficiels qui abusent fréquemment de leurs pouvoirs. Les garçons fait la satire de nombreux tropes de super-héros courants et se moque régulièrement d’événements réels.

Récemment, The Boys l’équipe a parodié le Ligue des Justiciers controverse qui a commencé avec l’intervention de Joss Whedon après le départ de Zack Snyder et le tournage de la majeure partie du film. Snyder a finalement sorti sa coupe de 4 heures du film en 2021, tout cela grâce à une campagne de fans élaborée qui comprenait des panneaux d’affichage et des bannières volantes avec #ReleaseTheSnyderCut. Dans le cadre de sa stratégie promotionnelle intelligente pour Les garçonsAmazon a également participé à la campagne de fans probablement la plus célèbre de tous les temps.

Vought International est un conglomérat géant The Boys univers qui possède, crée et commercialise des super-héros en plus de traiter dans l’industrie pharmaceutique et des médias. La société a également son propre compte Twitter et sa chaîne YouTube sur laquelle elle publie de fausses bandes-annonces, publicités, programmes d’information, etc. Dans une série de Tweets, Vought s’est moqué de la frénésie Snyder Cut avec son propre #ReleaseTheBourkeCut.

Adam Bourke (PJ Byrne) est le réalisateur de L’Aube des Sept, le septième film de l’univers cinématographique Vought, mettant en vedette Homelander et le reste des Seven. Le film a été réécrit par un gars nommé Joss après les inquiétudes de Stormfront concernant la représentation féminine dans le film. Et le 3 juin, jour de la saison 3 de Les garçons débuts, le réalisateur pourra enfin concrétiser sa vision dans The Bourke Cut. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce d’une minute rappelle assez le style caractéristique de Snyder, des visuels et de la musique aux couleurs épuisées jusqu’au logo. Il ne manque que quelques plans au ralenti. Mais le Veilleurs le réalisateur n’est pas non plus dépourvu d’humour et a répondu en conséquence. « Félicitations au réalisateur Bourke. Ravi de voir votre vision se réaliser », a tweeté Snyder.

La saison 3 de The Boys sera la plus scandaleuse à ce jour

Prime Video The Boys est une émission anti-super-héros et sert de contre-pied parfait aux films de bande dessinée et aux séries télévisées grand public. Comme les bandes dessinées, Les garçons va également à fond sur la violence, la dépravation et les actes souvent révoltants d’individus surpuissants. Cependant, la saison 3 de Les garçons est dit être le plus fou à ce jour et aura « triple le sang ».

The Boys est développé par Eric Kripke (Supernatural) et met en vedette Karl Urban en tête dans le rôle de Billy Butcher, le chef du groupe d’autodéfense titulaire qui veut rendre justice aux supes. Les garçons met également en vedette Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Chace Crawford, Jessie T. Usher et Giancarlo Esposito. L’ensemble du casting reprendra leurs rôles dans la saison 3 aux côtés de nouveaux ajouts, Laurie Holden en tant que Crimson Countess et Jensen Ackles en tant que Soldier Boy, le premier super-héros au monde.

L’arrivée de Soldier Boy poussera encore plus loin le Homelander déjà déséquilibré, et avec les garçons eux-mêmes obtenant des super pouvoirs 24 heures sur 24, comme le révèle la bande-annonce, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 3 soit plus explosive et chaotique que jamais.