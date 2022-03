The Boys montre une bande-annonce sanglante pour sa troisième saison

Juste un jour après l’acteur Karl Urbain annoncera que nous verrions la nouvelle bande-annonce de la troisième saison de »Les garçons »le premier aperçu de ce qui s’en vient pour ces nouveaux chapitres de la série de super-héros sur la plateforme de streaming Prime Video est enfin sorti.

Avec la promesse d’Urban que « vous allez adorer », il semble qu’il avait raison, car la bande-annonce nous montre plusieurs scènes pleines d’action, d’émotion et enfin un aperçu des nouveaux pouvoirs de Billy Butcher. Bien que la bande-annonce ne donne pas de prémisse claire sur ce que sera cette nouvelle saison, il est clair que « The Boys » continuera à nous présenter ce ton de comédie acide et violente.

La bande-annonce qui accompagne le nouveau single de Imagine Dragons, » Bones », présente un boucher avec une capacité de vision thermique égale à Homelander, ainsi qu’une super force. Cependant, bien qu’on ignore encore comment il a obtenu ces pouvoirs, apparemment ce ne sera pas de manière naturelle, présentant des effets secondaires défavorables pour son corps.

Cela pourrait aussi vous intéresser : la saison 6 de Peaky Blinders arrivera sur Netflix en juin.







L’aperçu nous montre également une série d’explosions corporelles, de violence insensée, de danses Tiktok et de Homelander traire une vache, donc la nouvelle saison semble promettre ce que son créateur Eric Kripke a-t-il déclaré, disant que ces nouveaux épisodes « sont totalement fous ».

»The Boys » est basé sur une série de romans graphiques créés par Garth Ennis et Derick Robertson. Il est adapté pour la télévision par Kripke. Cette saison, l’un des arcs les plus controversés de la bande dessinée sera à l’écran: « Herogasm », une histoire relatant la fête annuelle des super-héros exagérée dans laquelle les drogues illégales et les fantasmes sexuels dépravés sont considérés comme des moyens parfaitement normaux.

En plus de Karl Urban, la saison 3 de »The Boys » présente également Jack Quaid, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie et Claudia Doumit.