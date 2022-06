The Boys : Laurie Holden chante le rôle de Crimson Countess dans le clip « Chimps Don’t Cry »

L’un des nouveaux arrivants de la saison 3 de Les garçons a été Laurie Holden de Les morts qui marchent célébrité. Jouant maintenant un super-héros échoué, Holden’s Crimson Countess faisait partie d’une équipe anciennement prestigieuse connue sous le nom de Payback, l’équipe d’élite de « combattants du crime » qui existait dans les années précédant la création des Seven. La nouvelle saison a vu Billy Butcher (Karl Urban) et les Boys poursuivre différents membres de Payback pour obtenir des informations qui, espérons-le, les aideront à vaincre le Homelander de plus en plus volatil (Antony Starr).

À ce stade, Crimson Countess s’est lancée dans l’activisme et se sent particulièrement passionnée par l’amélioration de la vie des chimpanzés. Elle l’a dit très clairement avec sa chanson et son clip pour « Chimps Don’t Cry », qui a été présenté dans Les garçons. Maintenant, la vidéo musicale complète est sur YouTube pour être diffusée avec les fans de Les garçons capable de regarder Holden chanter sur la façon dont nous devons « sauver le chimpanzé ». Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

En partie, les paroles déclarent: « Vous ne pouvez pas dire qu’ils ont mal / Parce que leurs yeux restent secs / À l’intérieur, ils souffrent dans la solitude / Les chimpanzés ne pleurent pas. »

Écrit par Vought International, la description de la vidéo ajoute : « Après avoir utilisé ses super pouvoirs pendant toute une vie pour protéger l’Amérique dans le cadre de la légendaire équipe supe Payback, Crimson Countess utilise le pouvoir de la musique pour aider les chimpanzés à vivre des vies plus heureuses. Vought se soucie du bien-être simien -être. Donc, pendant les sept prochaines heures, 1% de chaque Big Homie Burger vendu sera reversé à la Crimson Countess’ Chimp Country Foundation pour aider les chimpanzés en difficulté. À propos de Vought International : Les héros d’aujourd’hui. L’avenir de demain.





La comtesse cramoisie de Laurie Holden fait partie de Payback

Le personnage de Laurie Holden, Crimson Countess, fait partie de Payback, un groupe d’élite de super-héros dirigé par Soldier Boy de Jensen Ackles. Il a été rapporté que Soldier Boy a été tué au combat, brisant l’équipe et incitant ses membres à poursuivre de nouvelles activités une fois que Homelander et les Seven sont devenus le nouveau groupe le plus en vogue. Avant la saison, le showrunner Eric Kripke a expliqué comment tous les membres de Payback auraient le temps de briller dans les nouveaux épisodes.

« Je veux dire tous ! Je veux dire, je pense qu’ils ont tous des choses incroyables à faire », a-t-il déclaré à The Illuminerdi. « Je veux dire que la saison 3 est amusante parce qu’il ne s’agit pas seulement de Soldier Boy, mais aussi de l’équipe dont il faisait partie et qui s’appelle Payback. Et Laurie Holden joue Crimson Countess et il y a un tas d’autres héros qui sont incroyables. Donc, en quelque sorte, voir qui était les Sept avant les Sept. Et à quoi ressemblait la vie de Vought ? Dans l’histoire de Vought, comment était-ce dans les années 60, 70 et 80 ? Creuser dans l’histoire du monde, pas seulement dans le présent, a été très amusant.





Tu peux regarder Les garçons sur Prime Video, avec les cinq premiers épisodes de la saison 3 désormais disponibles. De nouveaux épisodes sortent tous les vendredis.