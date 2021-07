« The Boys » lance une web-série en préparation de la saison 3

Amazon Prime Video a annoncé l’arrivée d’une nouvelle série numérique en vue de l’arrivée de la troisième saison de « The Boys », commande sous la forme de « Seven on 7 on VNN (Vought News Network ». L’information permettra de combler l’écart entre la fin de la deuxième saison et les nouveaux épisodes de la série.

Matthew Edison assumera le rôle de l’animateur Cameron Coleman, qui a également été confirmé dans le cadre de la troisième saison de « The Boys ». Chaque épisode a été confirmé pour sa première sur YouTube le sept de chaque mois, avec un total de sept versements.

« Depuis le début de » The Boys « , nous avons vu le bras de propagande de Vought, je veux dire la chaîne d’information, VNN », a déclaré Eric Kripke, showrunner de la série, dans un communiqué. « Nous allons nous plonger dans ces patriotes justes et équilibrés la saison prochaine, donc en avant-première, nous présenterons ‘Seven on 7’ ​​​​avec la plus grande star de VNN, Cameron Coleman. »

Les épisodes sont en canon mondial, servant de nouvelles informations reliant le saut de l’histoire entre les saisons 2 et 3.

Le premier épisode de « Seven on 7 » parle de la confrontation à la fin de la deuxième saison de « The Boys », faisant quelques révélations sur l’endroit où certains de leurs personnages pourraient être, comme dans le cas de Hughie, qui a désormais un nouveau Je travaille avec la représentante Victoria Neuman

La troisième saison de « The Boys » est toujours en développement, bien qu’aucun des membres de la production n’ait révélé à quel point le tournage de la saison était avancé. Antony Starr, en charge de jouer à Homelander, a souligné qu’il s’agissait de sa saison préférée de toute sa carrière d’acteur de télévision, en accord avec les commentaires de Kripke, qui souligne que c’est l’une des choses les plus folles qu’il ait faites à la télévision. .