‘The Boys’ : la série Prime Video est renouvelée pour une quatrième saison

Le service de streaming Prime Video vient de renouveler la populaire série de »Les garçons » pour une quatrième saison. Selon de nouveaux rapports, amazone a décidé de continuer la série quelques jours après la première de la saison 3, avec une augmentation de 17% du nombre de téléspectateurs initiaux au cours de sa deuxième saison. « Au cours des trois premiers jours de sa troisième saison, l’audience mondiale de » The Boys « a augmenté de 17% depuis la saison 2 et de 234% depuis la saison 1 », a déclaré Amazon dans un communiqué.

»Depuis notre première conversation avec Eric Kripke et l’équipe créative de la troisième saison, vous saviez que ‘The Boys’ continuerait d’être encore plus grand, compte tenu du grand succès de la deuxième saison nominée aux Emmy », a-t-il déclaré. Vernon Sander, responsable d’Amazon Studios dans la déclaration du renouvellement de la série.

» The Boys » continue de repousser les limites de la narration tout en divertissant sans relâche et en enfilant une satire sociale qui semble trop réelle. Le monde stylisé de la série a une portée mondiale incroyable et le public du week-end d’ouverture en est la preuve », a-t-il poursuivi.

Auparavant, l’acteur Karl Urbain qui joue dans la série comme Billy Butcher, a confirmé en mars qu’il reviendrait pour une autre saison, mais il n’y avait toujours pas de déclaration officielle pour la poursuite de »The Boys ».

« Parlant au nom des acteurs et de l’équipe, nous sommes très reconnaissants à Sony, Amazon et surtout aux fans d’avoir adopté la série et de nous avoir permis d’en faire plus », a déclaré le producteur exécutif Eric Kripke dans un communiqué sur le renouvellement. « Nous sommes ravis de poursuivre le combat de Butcher et des garçons contre Homelander et les Seven, ainsi que de commenter le monde fou dans lequel nous vivons. »

» The Boys » est basé sur une série de bandes dessinées du même nom créée par Garth Ennis et Darick Robertson, avec les deux saisons de l’émission créées par Kripke et diffusées pour la première fois sur Prime Video. La troisième saison tant attendue a commencé le tournage fin janvier 2021 à Toronto suite à des retards de production dus à la pandémie.

Vous pouvez actuellement regarder de nouveaux épisodes de la saison 3 de » The Boys » en première tous les jeudis sur Prime Video.