The Boys: La saison 2 a coupé une scène choquante avec une souris en direct

Il ne reste plus rien à faire en première Vidéo Amazon Prime la deuxième saison de “Les garçons”, l’une des séries les plus attendues de toute la scène télévisée, et qui lancera la saison des séries. La série semble continuer au niveau où elle était dans la première, du moins c’est ce que disent les critiques américains, ce qui garantit que ce nouvel opus est très bon grâce au fait qu’il s’appuie encore plus sur ses personnages.

Et le fait est que le groupe de justiciers dirigé par Butcher a tout, mais il y avait un personnage qui était sans aucun doute le plus choquant de tous, celui de Mimiko, une fille qui, bien qu’au début calme et visible, est capable de tuer n’importe qui en quelques secondes en raison de l’exposition qu’elle a subie au composé V, ce qui donne aux héros des 7 des pouvoirs, ce qui entre en conflit avec l’idée que Vought vend qu’ils sont choisis par Dieu.

Et Mimiko aura une grande importance cette saison, comme nous avons pourrait voir dans le progrès, où plus de détails sur son passé seront montrés. L’actrice Karen Fukuhara en parlait un espion numérique, qui donne vie à Mimiko, assurant que l’un de ces flashbacks incluait une scène choquante avec une souris qui devait être coupée: “Il y a beaucoup de scènes choquantes, comme celle avec la baleine, mais il y en a une qui a été coupée … J’ai fait une scène avec une souris, c’est dommage qu’elle ne soit pas là car elle m’a beaucoup choqué”

“Cela a à voir avec mon passé. Quand je me cachais, une souris apparaît, une souris de rue et Kimiko trouve une grande connexion avec l’animal… “; l’actrice a conclu. Nous ne savons pas si la raison en était que la scène était trop, mais considérant la scène des dauphins Dès la première scène, il ne semble pas que ce soit la raison. De plus, l’actrice elle-même a affirmé que on la voit encore dans la saison 3. Les trois premiers épisodes de la deuxième saison seront diffusés le 4 septembre, le reste, chaque semaine en Amazon Prime Video.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂