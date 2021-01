« The Boys »: Karl Urban anticipe le début du tournage

La deuxième saison épique et grotesque de « The Boys » en Vidéo Amazon Prime a laissé les fans savoir ce qui va suivre, et il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour saison 3. Billy boucher a toujours un compte en suspens avec tous les êtres surnaturels et leur bienfaiteur Vaught, et que vous avez hâte de retourner au travail.

L’acteur de Boucher Karl UrbanCependant, vous êtes prêt à profiter de votre temps libre avant le début du tournage dans quelques mois.

Urbain a publié une nouvelle image sur le réseaux sociaux, vivre la vie en grand dans l’eau. Mais c’est la légende qui a retenu notre attention, puisqu’elle anticipe le début de la production du saison 3 de « The Boys ».

Briser ça, Urbain Il est Nouvelle Zélande et vous êtes probablement en vacances là-bas ou en Australie voisine, ou ailleurs dans l’hémisphère sud où les mois d’été se déroulent de décembre à février. Cela signifie que le tournage est imminent, compte tenu de ses commentaires sur la route vers le nord pour la saison 3 de « The Boys ».

Il n’est pas surprenant que la production reprenne compte tenu du fait que La saison 2 de « The Boys » a été créée sur Amazon Prime en septembre. Le showrunner Eric Kripke a déclaré que l’écriture de la saison 3 était opérationnel peu de temps après la fin de la saison 2.

Les deux premières saisons de « Les garçons » sont maintenant disponibles pour diffuser sur Amazon prime.