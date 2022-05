The Boys, bande-annonce de la saison 3 : quelle est l’intrigue des nouveaux chapitres

La série Prime Video, »Les garçons », est de retour avec une bande-annonce choquante pour sa saison 3. Après les événements des épisodes précédents, Homelander fait tout ce qu’il peut pour racheter son image violente, et fera tout ce qu’il peut pour que les gens l’aiment à nouveau. Au cours de la dernière saison, nous avons rencontré Stormfront, une femme qui a déclenché une relation avec Homelander, mais qui s’est révélée plus tard être une nazie psychotique. amoureux de la mauvaise femme.

D’autre part, on nous montre ce que le groupe de tête de »The Boys » a fait, Billy Butcher étant sur la bonne voie depuis un an, après la mort tragique et accidentelle de Becca aux mains des siens fils Ryan. Cependant, ce comportement ne durera pas longtemps cette saison, car il sera exposé à un sérum qui le transformera en « super » pendant 24 heures, lui donnant divers pouvoirs qui feront de lui une machine imparable pour combattre d’autres super-héros.

Dans le nouvel aperçu, nous pouvons enfin voir Soldier Boy en action, l’un des nouveaux personnages introduits dans la série qui prétend être une parodie de Captain America, mais une version beaucoup plus psychotique et sans scrupules, car nous pouvons le voir frapper quelqu’un sans s’arrêter avec son bouclier, ou détruire un bâtiment avec une énorme explosion.

Y mientras ocurre todo este caos, parece que Hughie Campbell tiene que aceptar el hecho de que tomar el camino correcto no va a funcionar en su lucha contra Vought, la corrupta y violenta organización de superhéroes, por lo que van a tener que ensuciarse las manos , encore une fois.

En plus de Soldier Boy, joué par Jensen Acklesla saison 3 marque également l’introduction par la comtesse cramoisie de Laurie Holden et Blue Hawk de Nick Wechsler, qui apparaissent dans la bande-annonce. Les fans peuvent s’attendre à revoir Karl Urbain, Antoine Starr, Jack QuaidErin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit et Giancarlo Esposito.

» The Boys », la série nominée aux Emmy Awards, reviendra le 3 juin avec trois nouveaux épisodes, suivis d’une nouvelle première tous les vendredis jusqu’à la fin de la troisième saison le 8 juillet.