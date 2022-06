The Boys 3 : quels nouveaux personnages sont ajoutés et lesquels reviennent sur Prime Video

Amazon Prime Vidéo

La saison de l’émission créée par Eric Kripke reviendra en streaming vendredi avec le premier des épisodes. Jensen Ackles sera l’un des nouveaux visages de l’émission.

©IMDBLa saison comptera 8 épisodes.

Après le succès retentissant des deux premières saisons, Les garçons reviendra à Amazon Prime Vidéo ce vendredi avec le premier des épisodes qui composent la troisième saison. Ce sera la première apparition de Jensen Ackles comme soldat garçonl’un de ceux qui ont déjà travaillé avec Eric Kripke, créateur de la série, dans Supernatural et qui a été le premier à être annoncé. Bien sûr, ce ne sera pas le seul à être vu et c’est pourquoi nous vous dirons qui sera vu dans le nouvel opus.

+Les visages qui reviennent dans The Boys

La troisième saison de Les garçons présentera des apparitions à la fois du groupe de protagonistes dirigé par Boucher (Karl Urban). Voici à quoi il ressemblera à nouveau Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capone) et Kimiko (Karen Fukuhara). On pourrait leur ajouter Erin Moriarty comme Anniemême s’il serait également logique de le compter dans Les septle groupe de super-héros dont il fait partie en tant que lumière des étoiles.

Du côté des personnages en colonnes derrière Patriarche (Antony Starr) nous reverrons The Deep (Chace Crawford) et A-Train (Jessie T.Usher)ainsi que Black Noir (Nathan Mitchell) et Queene Maeve (Dominique McElligott). Ce qui n’est pas si clair, c’est ce qui arrivera à Asha Cash comme Stormfrontaprès la fin de la deuxième tranche, mais en gardant à l’esprit que nous en saurons plus sur Paiementils pourraient surprendre avec leur retour.

+Les nouveaux visages des Boys

Comme on l’a dit, Jensen Ackles sera le nouveau visage de Les garçonsTransformé en Garçon soldat. Dans les bandes dessinées originales, il y avait deux versions de ce premier super soldat qui parodie le Capitaine Amérique (l’original et la réplique qui a été faite après sa mort). On ne sait pas à quelle version l’interprétation de Ackles.Il ajoutera également à Comtesse cramoisie (Laurie Holden)ce qui est une chance de Sorcière écarlate comme celui vu dans les films merveille.

Le premier épisode s’intitulera « Remboursement »donc vous verrez sûrement plus de membres de ce groupe populaire qui a précédé Les sept dans Les garçons et que c’était une satire de les Vengeurs de merveille. Aigle l’archer, qui serait le oeil de faucon de Les garçonsest celui qui est déjà apparu dans la série aidant Profond avec ses problèmes personnels et l’emmenant dans sa secte. L’autre nommé était Chevalier Tek (un mélange de Iron Man et Batman), mais n’a pas été vu apparaître. De plus, vous devez faire d’autres figures de PaiementQuoi esprit droïdequi est en couple avec Comtesse cramoisie et c’est une parodie de Visionon pouvait donc le voir dans le troisième volet de la série de Amazon Prime Vidéo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂