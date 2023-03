The Boston Strangler : c’est le nouveau film Star+ avec Keira Knightley

Étoile+

Keira Knightly joue dans le film L’étrangleur de Bostonqui viendra sur Star+.

©IMDBKeira Knightley est la première femme journaliste à lier les meurtres de Boston Strangler

L’actrice britannique Keira Knightley est de retour à l’écrande la main de Star+, avec une bande basée sur des événements réels et nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur L’étrangleur de Boston.

Le film tire son nom de l’un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis, bien qu’il pose un angle différent, dans lequel deux journalistes sont les protagonistes.

« Le film suit Loretta McLaughlin (Keira Knightley), journaliste pour le journal américain Record, qui devient la première journaliste à lier les meurtres de Boston Strangler.. Alors que le mystérieux tueur fait de plus en plus de victimes, Loretta tente de poursuivre son enquête aux côtés de son collègue et confident Jean Cole (Carrie Coon), mais le duo est gêné par le sexisme du jour.« , souligne dans le synopsis Star+.

Malgré les défis auxquels ils sont confrontés, McLaughlin et Colen poursuivent leur enquête, risquant leur propre vie afin de découvrir et de faire connaître l’histoire des meurtres des années 1960.

L’étrangleur de Boston est un production de 20th Century Studios avec Matt Ruskin comme scénariste et réalisateur. Le film sera présenté en première le 17 mars via Star +.

Le casting de la bande le complète Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp et Chris Cooper. The Boston Strangler a été produit par Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Michael Pruss, Josey McNamara et Tom Ackerley, avec Michael Fottrell et Sam Roston comme producteurs exécutifs.

