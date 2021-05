«  The Boss Baby: Family Business  » sortira dans les cinémas et Peacock en juillet

Universel et Travaux de rêve ont annoncé un changement de date de sortie pour leur prochaine suite animée, The Boss Baby: Entreprise familiale. En plus de cela, ils ont également révélé que le film serait diffusé jour et date sur les deux paon et dans les théâtres.

L’année dernière, Universel repoussé Animation Dreamworksde Patron bébé suite, Affaire de famille de mars 2021 à septembre 2021. Depuis, ils ont regardé leur calendrier des dates de sortie et ont décidé de pousser le film d’animation de deux mois à 2 juillet 2021.

C’est une nouvelle assez excitante pour les fans du premier film. Cependant, ce n’était pas la seule bonne nouvelle. Aujourd’hui, ils ont également annoncé que The Boss Baby: Entreprise familiale sera désormais diffusée jour et date sur les deux paon et dans les salles le même jour.

J’aime ça pour paon abonnés, car cela n’oblige pas les familles à emmener leurs enfants au cinéma pour ce film. Au contraire, s’ils ne se sentent pas à l’aise, ils peuvent simplement profiter de la suite à la maison. De plus, cela pourrait aider à augmenter les abonnements, ce dont nous savons tous que NBCUniversal aspire.

The Boss Baby: Entreprise familiale sortira maintenant le 2 juillet 2021 au paon et dans les théâtres. Pour rappel, consultez la bande-annonce de The Boss Baby: Family Business ci-dessous.