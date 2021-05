The Boss Baby 2 sera présenté tôt sur NBC’s Peacock et dans les cinémas en juillet

Initialement prévu pour une sortie en septembre, les fans de Patron bébé sont sûrs d’être enthousiasmés par la nouvelle que la date de sortie du prochain Boss Baby: Family Business a avancé de quelques mois et est désormais fixée au 2 juillet 2021. À l’instar de Combat mortel et Godzilla contre Kong, la suite du succès du box-office 2017 Patron bébé obtiendra une première le jour même à la fois sur la télévision en streaming et dans les salles de cinéma, donnant au public le choix de l’endroit où il attrapera l’action.

The Boss Baby: Entreprise familiale sera présenté en première sur le service de streaming Peacock gratuitement à tous ceux qui se sont abonnés à son service premium. Cela signifie toutefois que ceux qui utilisent la version gratuite de Peacock ne pourront pas regarder le film à moins de se rendre au cinéma ou de passer à Peacock Premium, qui propose des options de plan mensuel de 4,99 € et 9,99 €. A déclaré Jim Orr, président de la distribution nationale, Universal Pictures.

«Les familles sont au cœur de notre décision aujourd’hui de rendre The Boss Baby: Family Business de DreamWorks Animation accessible à tous ce week-end du 4 juillet, et de donner à ces familles la liberté de choisir de voir ce film joyeux, hilarant et sincère d’un grand – un siège de théâtre à écran ou dans le confort de leur propre maison sur Peacock. «

Dans le dernier épisode du Patron bébé franchise, qui comprend également une série télévisée et une émission spéciale interactive Netflix, Tim et son petit frère Boss Baby Ted sont devenus adultes et se sont éloignés l’un de l’autre. Tim est maintenant un père marié tandis que Ted est devenu PDG de fonds spéculatifs, mais selon un synopsis publié par Dreamworks Animation, « un nouveau bébé patron avec une approche de pointe et une attitude positive est sur le point de les réunir à nouveau … et inspirer une nouvelle entreprise familiale.

Matt Strauss, président, Direct-to-Consumer and International, NBCUniversal, est certainement enthousiasmé par le projet et s’attend à ce qu’il soit un grand succès, suivant les traces des films d’animation de Dreamworks qui l’ont précédé. Dit Matt Strauss,

« Nos abonnés Peacock adorent les films, nous sommes donc ravis d’étendre notre relation avec UFEG et d’offrir aux clients de Peacock ce contenu premium de l’une des marques d’animation les plus appréciées de l’industrie. Les films d’animation DreamWorks, de Trolls World Tour à Shrek et au-delà font partie Les titres les plus performants de Peacock à ce jour, et nous sommes certains que The Boss Baby: Family Business deviendra certainement l’événement de streaming ultime de cet été.

Les membres de la distribution d’origine Alec Baldwin et James Marsden seront de retour pour reprendre leurs rôles de Tim et Ted de l’original Patron bébé. Lisa Kudrow sera également de retour aux côtés de Jimmy Kimmel pour exprimer à nouveau leurs parents. Les nouveaux ajouts à la distribution de la voix incluent Eva Longoria comme épouse de Tim Carol, Amy Sedaris comme leur jeune fille Tina et Ariana Greenblatt comme sa sœur Tabitha. Jeff Goldblum rejoindra également le casting pour jouer le méchant du film, le Dr Erwin Armstrong.

Le film devrait sortir en salles le 2 juillet 2021 en RealD 3D et Dolby Cinema par Universal Pictures et sera également diffusé sur Peacock Premium le même jour pendant 60 jours.

