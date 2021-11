The Boondock Saints III se déroule avec Norman Reedus et Sean Patrick Flanery

C’est officiel : le Boondock Saints III arrive. Le troisième volet de ce qui deviendra une trilogie a été annoncé lundi par Deadline avec le mot que le réalisateur Troy Duffy, qui a dirigé les deux premiers films, sera de retour dans le fauteuil du réalisateur. Norman Reedus et Sean Patrick Flanery devraient également tous deux revenir en tant que frères justiciers Connor et Murphy MacManus.

Shaun Redick (Sortez, NoirKkKlansman) et Yvette Yates Redick d’Impossible Dream Entertainment produisent Les Saints de Boondock III avec Don Carmody (Chasse de bonne volonté) et Troy Duffy. De plus, Duffy a écrit le scénario aux côtés Sean Patrick Flanery avec une contribution créative de Reedus. Flanery et Reedus sont producteurs exécutifs avec Nat McCormick de The Exchange et Todd Myers de Dragonfly Films.

« Les fans aiment ces personnages depuis vingt ans », a déclaré Duffy dans un communiqué. « Ils utilisent des termes affectueux comme ‘les frères’ ou ‘les garçons.’ Nous les avons laissés en prison à la fin de Boondock 2 et les fans veulent savoir ce qui leur est arrivé. Norman et Sean ont été une force motrice pour garder cette franchise sur la bonne voie et innover en termes d’histoire. Les fans attendaient. Ils posent littéralement des questions à ce sujet quotidiennement, et je suis vraiment ravi de travailler avec Impossible Dream pour faire Boondock III une réalité. »

Shaun Redick a ajouté: « Il est facile de voir comment cette franchise a attiré et maintenu son culte fort après toutes ces années lorsque vous creusez dans la mythologie et l’exécution de la narration. Troy, Norman et Sean ont habilement conçu une histoire meurtrière que les fans deviendra fou, tout comme Yvette et moi. Nous aimons et apprécions cela Saints du Boondock a une base de fans si enragée qui a faim de tout et de tout ce qui repose sur la franchise. Nous voyons des fans tatouer les personnages, les paroles et la prière sur leur corps, ils s’engagent dans les médias numériques et sociaux, et ils parcourent d’énormes distances pour rencontrer et dialoguer avec les créateurs et les stars des films et des bandes dessinées. Tout cela nous rend enthousiastes à l’idée de travailler avec l’équipe et de proposer quelque chose de distinct et de spécial. »

Bien que les détails complets de l’intrigue n’aient pas été révélés, Troy Duffy a fourni quelques indices. Le cinéaste a déclaré à Deadline: « Là où nous allons, les frères sont plus âgés. Ils arrivent dans un tout nouveau monde qui n’est pas comme celui qu’ils ont quitté. Ils sont en désaccord. L’un veut continuer, l’autre non ‘ t. Il y a un nouvel ennemi là-bas, pas comme les traditionnels auxquels ils ont été confrontés. «

Il ajoute: « Sans entrer trop profondément dans l’histoire, ce que c’est, deux garçons qui sortent de prison après y être restés beaucoup plus longtemps que prévu, dans un tout nouveau monde. Ils sont en désaccord sur l’opportunité d’aller de l’avant. Mais le le type de personnes auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui dans notre société ne ressemble à aucun autre auquel nous avons été confrontés auparavant. Et cela les rassemble et ils disent, nous ne pouvons pas tourner le dos à cela. «

En 1999, Saints du Boondock a été publié avec un succès minime au box-office, mais il a développé un fort culte au cours des années suivantes. Il a été suivi de la suite Les Boondock Saints II : Toussaint en 2009. Le plan avec Les Saints de Boondock III est de susciter une franchise continue avec l’idée d’en faire plus avec la série si le troisième opus réussit.

Les Saints de Boondock III devrait commencer le tournage en mai, s’alignant lorsque Sean Patrick Flanery ne sera pas occupé avec Les garçons et Norman Reedus sera enveloppé de Les morts qui marchent. Une date de sortie n’a pas encore été fixée. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

Sujets : Les Saints de Boondock