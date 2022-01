 »The Book of Boba Fett » sort de nouvelles affiches avec les personnages de  »The Mandalorian »

Après la première de l’épisode numéro cinq de la série »Le livre de Boba Fett »le Twitter officiel de guerres des étoiles a publié trois nouvelles affiches montrant Din Djarine, Devise du film Oui L’armurierpersonnages connus pour leur rôle dans »Le Mandalorien »un retour qui a surpris les fans car ils ne s’attendaient pas à les revoir dans la franchise.

Sur l’affiche on peut voir Din Djarin, joué par Pierre Pascaldans une pose prête à l’action avec son arme de combat classique, mais tenant désormais dans l’une de ses mains le sacré »Mandalorian Darksaber », qu’il a reçu lors de son combat à la fin de la dernière saison de »The Mandalorian » .

La deuxième affiche montre Peli Motto, le combattant mech de Tatooine, et ses assistants droïdes aidant Din à trouver et à réparer un nouveau vaisseau, et la troisième et dernière affiche montre The Armorer, brandissant ses outils prêts à entrer en action. . L’épisode de la semaine dernière » Le retour du Mandalorien » a pris une approche différente de celle que nous avons l’habitude de voir dans l’action du criminel notoire.

Le chapitre pourrait être une sorte de pilote pour ce qui suit dans l’histoire de Din, car il se déroule juste après les événements de la finale de la saison deux de » The Mandalorian ». Sans aucun signe de Boba Fett dans l’épisode, l’histoire se concentre entièrement sur Din, errant après avoir été expulsé de sa secte de Mandaloriens, avant de réparer un navire avec l’aide de Peli et de prendre un emploi de Fennec Shand à la fin de l’épisode.

L’épisode a reçu des réactions mitigées de la part des fans, certains critiquant qu’il ne ressemblait pas à un épisode de la série en raison de l’absence totale de Boba Fett, et que Fennec Shand n’a reçu une scène que lorsqu’il apparaît à la toute fin de la série. épisode. Cependant, la plupart des fans ont accueilli le chapitre comme une préparation pour la troisième saison de « The Mandalorian », qui est actuellement en production.