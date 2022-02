The Boogeyman : tout savoir sur la nouvelle adaptation de Stephen King avec le producteur de Stranger Things

ATELIERS DU XXE SIÈCLE

Like It et Doctor Sleep : c’est la nouvelle histoire d’horreur qui arrivera en streaming en 2023. Passez en revue le synopsis, le casting, l’équipe et la plateforme choisie.

© GettyStephen King prépare une nouvelle adaptation cinématographique.

Avis aux lecteurs et fans de Stephen King ! Une nouvelle adaptation de la référence des romans d’horreur et de science-fiction arrivera très prochainement de la main de Ateliers du 20ème siècle. Après la fureur d’autres films inspirés de leurs histoires comme Carrie, ça ou docteur sommeilva frapper le grand écran Le croque-mitaine avec un casting et une équipe technique qui promet de faire du film l’une des grandes promesses de l’année prochaine.

voler sauvageresponsable de Héberger et tableau de bord, sera celui qui occupera le fauteuil du réalisateur. Basé sur le scénario de Mark Heyman, Scott Beck, Bryan Woods (Un endroit silencieux) et akela tonnelier (malin), racontera l’histoire d’une jeune fille de 16 ans et de sa sœur qui restent sous le choc de la mort de leur mère. Ils deviendront la cible de l’appel boogeymanun personnage connu en Amérique latine sous le nom de « Le malin ».

Leur père est psychologue et une rencontre avec un patient désespéré chez lui déclenchera ce thriller d’horreur qui s’inspirera de la nouvelle du même nom de King en 1973. Quand le verra-t-on ? La production a déjà commencé à la Nouvelle-Orléans et son studio assure qu’il arrivera d’ici 2023 en tant que film original de Hulu aux États-Unis, en Étoile+ pour l’Amérique latine et Disney+ dans le reste des territoires. Et le fait est que l’équipe derrière elle connaît très bien le streaming.

Son producteur n’est autre que Shawn Prélèvementtête en arrière Une nuit au musée, Free Guy et le phénomène Netflix, choses étranges. Il ne sera pas seul, puisqu’il sera rejoint par Dan Levine, Dan Cohen et Beck, Woods et Emily Morris. De même, son casting est plus que prometteur et attractif pour tous ceux qui suivent de près les dernières sorties les plus impactantes au box-office.

Par exemple, jouera dans cette histoire David Dastmalchianqui était si brillant dans dunes comme dans Escouade suicide; Marie Irlandeà partir de Y : dernier homme et de L’Académie des Parapluies; Vivien Lyra Blair à partir de Boîte à oiseaux et Monsieur Corman et madison hu à partir de Voyageurs. Auparavant, la participation de Chris Messina et Sophie Thatcher au Le croque-mitaine. Un must pour les fans d’horreur en 2023.

