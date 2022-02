The Boogeyman de Stephen King ajoute Mandalorian et Birds of Prey Stars au casting

Le Boogeyman arrive, et l’horreur de Stephen King a ajouté des stars de Yellowjackets et Birds of Prey à son casting et cherche à commencer le tournage bientôt.

Pour tous les fans de longue date de Stephen King, une adaptation cinématographique de sa nouvelle Le croque-mitaine, initialement publié sous forme de livre dans le cadre de son Ronde de nuit collection de contes, est quelque chose qui a été vu comme étant en développement à un moment ou à un autre depuis un certain temps. Alors que la nouvelle a été transformée en film de Jeff C. Scherzo de 1982, une pièce de théâtre et un film de 27 minutes en 2010, il a été annoncé en novembre de l’année dernière qu’un long métrage irait de l’avant à Hulu, et cette version semble maintenant avoir ajouté Sophie Thatcher et Chris Messina à sa liste de distribution selon Deadline.

Le croque-mitaine était à l’origine en développement en 2018 chez 20th Century Fox, les écrivains Scott Beck et Bryan Woods créant le scénario. Après l’achat de Fox par Disney en 2019, le mot était que la paire apporterait toujours sa version de l’histoire aux écrans, mais en mai 2020, il est apparu que le projet était tombé du radar et semblait peu susceptible d’aller de l’avant. . Cependant, l’annonce à la fin de l’année dernière a vu Rob Savage être amené à diriger le projet, mais Beck et Woods semblent maintenant être hors de propos.

Sophie Thatcher a récemment été vue dans Vestes jaunes aussi bien que Le Mandalorien, tandis que Chris Messina faisait partie du casting de Warner Bros. Oiseaux de proie film. Tout indique que Le croque-mitaine entrera maintenant en pleine production plus tard ce mois-ci pour faire ses débuts sur Hulu soit à la fin de cette année, soit au début de 2023. Cela semble être un énorme pas en avant pour le film, qui rejoindra une foule d’autres adaptations venues de Rois Ronde de nuit collection au fil des ans depuis sa première publication en 1978.

Le Boogeyman puise dans la peur de l’enfance de quelque chose dans le placard







Le croque-mitaine raconte l’histoire d’un père dont les enfants sont tous morts dans des circonstances mystérieuses à un jeune âge. L’histoire consiste en son récit des détails de la mort de ses enfants à un thérapeute, révélant que tous ses enfants sont morts dans leur chambre après avoir prononcé le mot « Boogeyman ». L’histoire est apparue aux côtés d’autres courts récits d’horreur tels que Le Mangler, les enfants du maïs, la matière grise, le champ de bataille, parfois ils reviennent, l’homme à la tondeuse à gazon et Quart de cimetière, qui ont tous été adaptés à l’écran avec des niveaux de succès variables.

Alors que Woods et Beck étaient apparemment bien engagés dans le projet lorsque la fusion de Disney a semblé faire dérailler le projet, les conduisant tous les deux à passer à d’autres projets dans l’espoir d’y revenir éventuellement, il semble maintenant que cela ne se produise pas. Malin Le scribe Akela Cooper a rejoint le projet à un moment donné pour contribuer au script, et le plus récent ajout à l’équipe a été Mark Heyman, qui a apporté sa propre chose au script. Quelle part du plan original du film est restée intacte alors que le scénario est passé d’un écrivain à l’autre est quelque chose qui ne sera probablement jamais connu, mais avec des acteurs et un direct maintenant apparemment tous prêts à aller sur le film, nous pouvons au moins voir l’itération finale arriver sur les écrans au cours de l’année prochaine.









