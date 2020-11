«  The Bold and the Beautiful  » Star Diamond White sur l’expérience d’avoir à serrer un mannequin en raison du COVID-19

Amour, Gloire et Beauté les téléspectateurs commencent à en savoir plus sur Paris Buckingham, le nouveau personnage incarné par le nouveau venu du feuilleton Diamond White. Dans une récente interview, White a parlé de faire partie de l’émission alors que la production est très différente en raison du coronavirus (pandémie COVID-19.

Diamond White a fait ses débuts dans son premier rôle de feuilleton

Paris est la sœur cadette de Zoe Buckingham et l’autre plus jeune fille de Reese Buckingham. Avant l’émission, White était surtout connu pour être un concurrent de la deuxième saison de la version américaine de Le facteur X. Avant Le facteur X, elle était comédienne de voix sur Disney Channel Phineas et Ferb.

Depuis elle Le facteur X apparition, White a continué à sortir de la musique et à apparaître dans plusieurs films et séries télévisées. Elle a joué dans Tyler Perry’s Huer! Un Halloween de Madea et Boo 2! Un Halloween de Madea. Elle a également eu des rôles invités ou récurrents sur Les Hathaways hantés, Chers Blancs et Empire.

Diamond White parle de son rôle dans « The Bold and the Beautiful »

Dans une interview avec KDKA, affilié à Pittsburgh CBS, White a parlé de sa participation à l’émission et de l’expérience du tournage de la série au milieu de la pandémie.

White a révélé comment elle avait exactement obtenu le rôle, y compris comment elle s’était déjà coupée les cheveux avant de décrocher le rôle. «Je joue depuis des années et mon agent avait envoyé cette audition pour ce personnage qui n’était pas complètement développé», a-t-elle déclaré. «Ils étaient comme un peu mettre votre spin dessus et voyons ce que vous faites. Je venais de me raser la tête, alors je me suis dit, hmmm voyons si je réserve même autre chose parce que j’ai l’air complètement différent. Je l’ai mis sur bande et c’était l’une des premières auditions que j’avais faites sans cheveux. Je pense que cela a un peu amélioré ma confiance en moi et je pense que c’est pourquoi j’ai fini par l’obtenir.

Après avoir réservé le rôle, elle a commencé à rencontrer le casting via Zoom. Ensuite, elle a été testée pour le coronavirus, et une fois qu’elle a été dégagée, elle a plongé directement dans le rôle. C’est un rôle sur lequel les téléspectateurs se posent encore beaucoup de questions, notamment si elle prend après son père «C’est la sœur dont personne ne savait qu’elle existait», a expliqué White. «Nous savons déjà que mon père est louche. Je ne sais pas si ça va dans la famille ou pas mais je pense que ça va bouleverser un peu les choses surtout avec ma sœur et sa dynamique entre les différents gars dans laquelle elle est. Maintenant, nous sommes deux.

Impacts de la pandémie

Dans une interview désormais virale avec Forbes, Amour, Gloire et Beauté L’écrivain en chef Bradley Bell a expliqué que la série devrait faire certaines choses pour terminer des scènes intimes. «Nous avons des poupées gonflables réalistes qui sont assis ici depuis 15 ans, que nous avons utilisées pour diverses autres histoires – (comme) lorsque les gens étaient présumés morts», a-t-il déclaré. «Nous époussetons les poupées et mettons de nouvelles perruques et maquillages dessus et elles seront présentées dans des scènes d’amour.»

White a parlé de travailler avec des mannequins comme introduction à Amour, Gloire et Beauté.

Elle a dit: «J’ai dû embrasser un mannequin [laughs]. Le réalisateur de cet épisode est allé et m’a montré comment le faire et comment aimer wiggle et le rendre aussi réel que possible. C’est la seule chose que j’espère juste que ça a l’air bien. Bienvenue dans une émission télévisée en pleine pandémie. Vous ne vous attendriez jamais.

Amour, Gloire et Beauté est diffusé en semaine sur CBS.