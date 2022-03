The Bold and the Beautiful célèbre son 35e anniversaire avec un renouvellement de 2 ans

La plupart des émissions ne durent pas plus de quelques saisons en raison de réseaux annulant la série ou de changements de casting importants. Parfois, même les séries populaires ne réussissent pas et se retrouvent sur le billot. Ce n’est pas le cas pour l’un des programmes les plus populaires de la télévision en journée. Amour, Gloire et Beauté tourne 35, et ils semblent être ici pour rester pendant un certain temps.

L’anniversaire officiel a lieu le mercredi 23 mars et ils ont reçu le meilleur cadeau que n’importe quelle émission puisse recevoir – le drame a été renouvelé pour deux ans de plus à travers sa 37e saison.

« Depuis 35 ans, The Bold and the Beautiful est la pierre angulaire de notre programmation de jour n°1 », a déclaré Margot Wain, vice-présidente principale des programmes de jour chez CBS Entertainment, dans un communiqué. « Félicitations à nos talentueux acteurs et à notre équipe, ainsi qu’à Bradley Bell, qui ont fait de cette émission un succès créatif et d’audience, et merci aux fans dévoués de B&B, dont la passion pour ces personnages et ces histoires est inégalée. »







Joyeux 35e anniversaire aux audacieux et aux beaux

Le drame de jour a été un succès depuis sa première en 1987 sur CBS. Il a depuis remporté 100 Daytime Emmys (avec 306 nominations) et est le drame de jour produit aux États-Unis le plus regardé au monde. L’émission a une audience estimée à 26,2 millions de téléspectateurs. Le 7 septembre 2011, la série est finalement passée à la télévision haute définition, l’avant-dernier feuilleton américain à faire la mise à niveau à l’époque. Le feuilleton populaire a été créé par feu William J. Bell et sa femme, Lee Phillip Bell, et leur fils Bradley est scénariste et producteur exécutif depuis 1992. Il comprend toujours deux membres de la distribution originale, Katherine Kelly Lang et John McCook. Cette émission récoltait l’or des remises de prix et attirait les téléspectateurs bien avant l’arrivée des services de streaming et même après.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Il y a 35 ans, je n’aurais jamais imaginé ce qui m’attendait », a ajouté Bradley P. Bell. « Depuis notre première en 1987, ce fut un voyage fantastique et une expérience incroyable pour nous tous. Nous ne serions pas là sans le soutien inestimable de CBS et de nos millions de fans à travers le monde pour leur fidélité et leur soutien. »

Le jeudi 24 mars, un épisode spécial consacré à Brooke Logan sera diffusé. De nombreux favoris des fans et anciens membres de la distribution comme Jack Wagner, qui a joué Nick Marone de 2003 à 2012, et Winsor Harmon, qui a joué le rôle de Thorne Forrester de 1996 à 2016, reviendront. Au cours de ses 35 années à l’écran, il y a eu 8 734 épisodes, 393 750 pages de dialogue mémorisées par le casting, 100 mariages (dont annulés et interrompus) et 23 bébés nés à la télévision. Amour, Gloire et Beauté fait véritablement partie de l’histoire de la télévision américaine.

Tu peux regarder Amour, Gloire et Beautéen semaine à 1h30/12h30 sur CBS et l’épisode très spécial du 24 mars 2022.





Smallville: The Complete Series obtient la toute première sortie Blu-ray pour le 20e anniversaire

Lire la suite





A propos de l’auteur