The Block Saison 18 Episode 9 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de The Block Saison 18 Episode 9. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents de cette série, les fans ont recherché son prochain épisode à venir car ils veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour connaître tous les détails possibles, beaucoup de ses fans le recherchent partout sur Internet.

Ici, nous partagerons tous les détails liés à la date de sortie de The Block Saison 18 Episode 9. Nous partagerons également plusieurs autres informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, faisons-le savoir.

C’est une série australienne et cette série a été créée par Julian Cress et David Barbour. Le premier épisode de cette série est sorti le 1er juin 2003 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays. Comme vous pouvez le voir, il dure depuis longtemps et continue de recevoir le même amour et le même soutien de la part de ses fans.

Le format original de la série mettait en vedette quatre couples ayant une relation antérieure rénovant un immeuble abandonné. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous la trouverez vraiment très intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de la série recherchent la date de sortie de The Block Saison 18 Episode 9. Alors sachons-le.

The Block Saison 18 Épisode 9 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de The Block Saison 18 Episode 9. Le nom de cet épisode est « Guest Bedrooms Revealed » et il sortira le 21 août 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cet épisode à venir, marquez simplement la date indiquée ci-dessus et n’oubliez pas de regarder ce.

Où regarder la saison 18 de The Block ?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Nine Network et c’est le réseau officiel de la série. Si vous souhaitez regarder cette série en ligne, vous pouvez la regarder sur Prime Video. Une partie de sa saison ne sera pas disponible dessus, alors allez d’abord vérifier toutes ces choses.

Liste des épisodes de la saison 18

Voici la liste des épisodes de la saison 18.

Bienvenue au décideur de bloc/maison

Les salles de bain principales commencent

Salles de bains principales Continuer

« Pression de la salle de bain »

Salles de bain principales révélées

Les chambres d’hôtes commencent

« Défi du voisin fouineur »

Chambres d’hôtes Continuer

Chambres d’hôtes révélées

Master Ensuites Commencer

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 18 de The Block, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 18 de The Block, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

