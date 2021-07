The Blacklist Season 9: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour récentes

– Publicité –



The Blacklist est un thriller américain diffusé pendant huit saisons. Le premier épisode a été diffusé en septembre 2013. L’intrigue est centrée sur un individu dangereux, qui se rend mystérieusement au FBI et promet de travailler avec lui pour capturer des criminels dangereux. Sa seule condition est de coopérer avec Elizabeth Keen qui est la dernière analyste. Le suspense de Blacklist le rend si fascinant. Le drame policier NBC, Blacklist, a été renouvelé cette année pour une neuvième série. La 9e saison est déjà visionnée par les téléspectateurs. La sortie du premier épisode de la saison 9 est déjà prévue. Pour les téléspectateurs, l’attente est terminée. Les contraintes liées au COVID-19 ont forcé le report de la date d’ouverture de la saison. Cependant, la date de première de la saison 9 n’a pas été repoussée. Préparez-vous des listes noires pour une autre saison de télévision incroyable.

« The Blacklist » Saison 9 : Lancement sur Netflix.

Des restrictions de production sont toujours en place pour les films et les séries en raison de la pandémie en cours. « The Blacklist », cependant, a réussi à s’en sortir légèrement jusqu’à présent. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le rythme établi puisse encore être suivi pour la neuvième série. Nous nous attendons donc à ce que Netflix poursuive son modèle de sortie et rende les épisodes de la saison 9 disponibles à partir de 2022.

Si cela ne vous dérange pas d’entendre l’audio anglais original et que cela ne vous dérange pas d’attendre, vous pouvez très probablement acheter les nouveaux épisodes via Amazon dans les quelques heures suivant la diffusion aux États-Unis.

L’intrigue de la saison 9 de la liste noire

Nous avons assisté à une sortie déchirante de Liz Keen (l’un des principaux protagonistes de NBC depuis le pilote), alors qu’elle se faisait tirer dessus par Vandyke (l’un des hommes de main de Neville Townsend) dans la saison 8. La scène se termine avec le départ de Dembe et Reddington, tandis que Dembe pleure. Dembe est retrouvé ensanglanté dans les rues. La saison 9 apportera un nouveau tournant en termes de ce qui arrivera au groupe de travail sans Liz. Megan Boone a annoncé son départ de la série. Cependant, nous ne savons pas si Liz est toujours en vie. La motivation de Red changera la saison prochaine sans Liz.

L’état de Red a conduit à des rumeurs de sa mort. C’est notre conviction que le dernier volet de la série sera la saison 9. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais nous sommes sûrs que beaucoup de vos questions « Que va-t-il se passer » trouveront-elles une réponse cette saison. Spader, Amir Arison (ou Diego Klattenhoff), Hisham Takfiq et Harry Lennix devraient tous revenir pour la finale. En attendant la saison 9, regardez les saisons précédentes.