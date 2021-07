The Blacklist Season 9: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour ici

– Publicité –



The Blacklist est une série dramatique américaine sur un crime créé par Jon Bokenkamp. Il a fait ses débuts sur NBC le 23 septembre 2013, 2013. C’est l’une des émissions les plus regardées sur NBC. Les fans ont bien réagi. La liste noire combine drame, crime, mystère et action avec thriller. Il a reçu un excellent accueil de la part de son public et a reçu des notes incroyables sur plusieurs plateformes OTT. L’émission est notée 8,0/10 sur IMDb. Rotten Potatoes a également reçu une très bonne note.

La saison huit de Blacklist a été très réussie et les fans attendent avec impatience la prochaine saison. Nous espérons que la saison 9 de The Blacklist attirera une réponse positive des fans. Bien qu’il n’y ait pas de détails sur la date de première, le casting et les dates de tournage, nous avons quelques mises à jour pour vous sur The Blacklist Saison 9 Faites défiler vers le bas pour afficher les détails.

Date de sortie de la saison 9 de la liste noire :

La date de sortie officielle de la saison 9 de The Blacklist ne peut pas encore être révélée. La neuvième saison peut être attendue en 2022.

Si nous avons des nouvelles de la sortie de la saison neuf de The Blacklist, nous les publierons ici. Vous devriez visiter ce site Web souvent.

The Blacklist, la neuvième saison, sera diffusée par NBC. Toutes les saisons de la série The Blacklist ont été diffusées à l’origine sur NBC.

La liste noire : la première saison a été créée le 23 septembre 2013. La deuxième saison est sortie le 22/09/2014.

La troisième saison de la liste noire a été créée le 10/01/15. La quatrième saison est sortie le 22/09/2016.

La liste noire a diffusé un total de 174 épisodes. La cinquième saison est sortie le 27/09/2017. La sixième saison a été publiée par The Blacklist le 01/03/2019

The Blacklist, la septième saison de The Blacklist, est sortie en octobre 2019. The Blacklist 8, la huitième saison, est sortie en novembre 2020.

L’épisode de la 8e saison de The Blacklist a été diffusé le 13 novembre 2020. Le dernier épisode de la série est sorti récemment le 23 juin 2021.

La liste noire a commandé la huitième saison le 20 février 2020. Megan Boone ne pouvait pas apparaître dans la neuvième saison.

Megan Boone n’a pas encore été réaffectée. Nous mettrons à jour ce post si nous pouvons avoir des nouvelles. Megan Boone a annoncé son départ de The Blacklist le 15 juin 2021, après huit saisons.

Le retour de Megan Boone sur The Blacklist est moins probable. La liste noire est toujours en production.

Si nous avons des nouvelles concernant The Blacklist Saison 9, faites-le nous savoir. La production de The Blacklist Saison 8 a commencé en septembre 2020.

Il a été créé avec des protocoles de sécurité à l’esprit en raison de l’épidémie de coronavirus. La série Blacklist peut être visionnée en ligne sur Netflix.

La série Blacklist peut être visionnée en ligne sur NBC. La neuvième saison, The Blacklist sera bientôt sur NBC. La plate-forme Netflix OTT devrait publier la neuvième saison sur The Blacklist.

Jetons un coup d’œil à la bande-annonce de The Blacklist, la neuvième saison.

Quelle pourrait être l’intrigue de cette saison ?

Regardons son scénario. Bien qu’ils n’aient pas officiellement annoncé la date de diffusion de la prochaine saison, ni à quoi elle ressemblera, nous pouvons tirer quelques indices de la saison dernière.

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose sur la 8e série. La scène choquante a vu Mega Boone partir et Liz envisage de se venger de Raymond « Red », Reddington, pour avoir tué sa fille. Le rouge sera probablement le point central de l’histoire. Red essaiera d’échapper aux griffes de Liz, mais Liz fera de nombreuses tentatives pour tuer Red.

Red sera blâmé pour le meurtre de Liz et se retrouve sous le cosh. La santé de Red n’est pas satisfaisante la saison dernière. Il y a eu de nombreuses spéculations selon lesquelles Liz pourrait tuer Red.

Ce sont des spéculations. Cependant, sans indices évidents, il est impossible de prédire le scénario exact. Il est préférable d’attendre qu’il arrive. Cependant, la prochaine saison peut apporter du drame, de l’action, du meurtre et des thrillers.

Le casting de la saison 9 de la liste noire :

Ci-dessous, vous pouvez trouver le casting de The Blacklist Season 9 comme prévu. La liste officielle des acteurs de la saison 9 de The Blacklist n’a pas encore été révélée.

James Spader, Raymond – Red Reddington

Megan Boone, Elizabeth Keen

Diego Klattenhoff et Donald Ressler

Harry Lennix, Harold Cooper

Amir Arison est Aram Mojtabai

Laura Sohn dans le parc Alian

Hisham Tawfiq et Dembe Zuma

Laila Roberts dans le rôle de Katarina Rosatova – Tatiana Petrova

Reg Rogers dans le rôle de Neville Townsend

Ron Raines joue Dominic Wilkinson

Kecia Lewis, Esi Jack

Deirdre Loyjoy dans le rôle de Cynthia Panabaker

Anne Foster est LaChanze

Mozhan Martno dans le rôle de SamarNavabi

Ryan Eggold joue Tom Keen

Susan Blommaert, M. Kaplan

Baz comme Baz

Parminder Nagra comme Meera Maki

Teddy Coluca à Brimley

Genson Blimline, Morgan

Emily Kell, Agnès Keen

Jonathan Holtzman sera Chuck

Katherine Kell est Agnes Keen

Clark Middleton sera Glen Carter

Edi Gathegi dans le rôle de Matias Solon

David Strathairn incarne Peter Kotsiopulos

Charlene Cooper et Valarie Putford

Lukas Hassel, Vandyke

Sarah Kell dans le rôle d’Agnes Keen

Kecia Lewis, Esi Jack

Aida Turturro est Heddie Hawkins

Peter Bradbury dans le rôle de Berdy

