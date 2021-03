The Blacklist Saison 6: l’identité de Reddington est enfin dévoilée!

La sixième saison de la série télévisée dramatique policière américaine The Blacklist a été diffusée sur NBC le jeudi 3 janvier 2019 à 22h00, suivie d’une émission le vendredi 4 janvier 2019 à 21h00. Il y a eu 22 épisodes dans la saison, qui s’est terminée le 17 mai 2019. Les premières critiques d’épisodes ont noté que la sixième saison était plus sérialisée que les saisons précédentes, se concentrant davantage sur les intrigues des personnages principaux et les retombées émotionnelles des événements récents.

La revue:

Après la conclusion surprenante de la cinquième saison, la sixième saison a commencé avec des sensations fortes et des intrigues qui ont propulsé la relation de Liz et Red vers de nouveaux sommets. Liz a manipulé son père Raymond Reddington en le préparant à être arrêté, sachant qu’il est mort et que quelqu’un se fait passer pour lui.

Ce fut une assez bonne révélation en termes de révélations de la liste noire. Plutôt que de laisser Reddington actuel (ou quelqu’un d’autre) simplement relayer cette information à Liz ou Ressler, la série a pris la bonne décision de consacrer un épisode entier au raisonnement derrière la décision (Diego Klattenhoff). Bien sûr, il était clair dès le moment où Mann est entré sur l’écran que son personnage était le plus jeune.

Au fur et à mesure que le procès de Reddington progressait, Liz a changé d’avis à propos de Reddington après avoir appris la vérité sur ce qui s’était réellement passé entre lui et sa mère. Dès que Red est libre, lui et le groupe de travail sont opposés au président des États-Unis d’Amérique et à son personnel, de la même manière que Red et l’équipe ont aidé Liz à échapper à la garde du directeur lors de la troisième saison.

La saison s’est terminée sur un cliffhanger avec Reddington rencontrant la mère de Liz, qui kidnappe Reddington à la fin de la saison. La saison six a été l’une des plus grandes de l’histoire de la série. Avec un câblage brillant, une croissance du personnage et des performances de la distribution, la saison a été élevée à un nouveau niveau.

