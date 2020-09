The Blacklist 8 – Mise à jour actuelle pour la date de sortie, le casting, l’intrigue et les scénarios importants ici !!!

The Blacklist est une série télévisée sur le Web passionnante aux États-Unis. La première saison de The Blacklist a été diffusée le 23 septembre 2013, sur NBC. Après la première saison, il y a six autres saisons qui ont déjà été publiées. Et, les huit saisons vont bientôt sortir. Les producteurs de la série entière sont Jon Bokenkamp, ​​John Davis, John Fox et Joe Carnahan.

La première saison commence avec une personne qui fait de son mieux pour aider le FBI à capturer un terroriste. On pensait que ce terroriste était mort il y a longtemps. Raymond Reddington utilise le FBI pour exposer les travaux corrompus en cours au niveau international et ses avantages aussi.

Plus tard, dans la septième saison, nous avons réalisé que Reddington avait été kidnappé en utilisant une drogue. Mais, il s’est échappé d’une manière ou d’une autre. De cette façon, la série a continué à devenir plus passionnante. Regardez-le pour savoir-faire!

Date de sortie de la saison 8 de la liste noire

En route vers la huitième saison, The Blacklist est bloqué en raison de la situation pandémique. Il était censé sortir d’ici septembre 2020. Mais les situations sont différentes et la série pourrait sortir en 2021 maintenant.

Les téléspectateurs devront attendre un peu plus longtemps pour faire l’expérience d’un scénario de crime. Ne t’en fais pas! Jusque-là, regardez les préquels. Il sera d’une grande aide pour comprendre le huitième. Et restez à l’écoute de notre site Web pour les nouvelles mises à jour.

Membres du casting de la saison huit

Les membres les plus importants du casting, Raymond Red Reddington et Elizabeth Keen, James Spader et Megan Boone, seront de retour avec leur performance débordante.

Les autres membres de la distribution qui sont censés se joindre sont Harry Lenix, Diego Klattenhoff, Amir Arison et Hisham Tawfiq.

S’il y a des changements dans les moulages de The Blacklist Season 8, il sera mis à jour dès que nous recevrons une notification officielle.

L’intrigue des huit suites

Il n’y a pas d’annonces officielles faites par les créateurs du comment concernant le scénario de la huitième saison. Tout ce que nous pouvons deviner, c’est qu’il continuera là où la septième saison s’était terminée. Et nous pourrions voir des problèmes de confiance liés à Red. De plus, nous pourrions rencontrer des complications dans la relation entre Liz, Red et Katarina.

Jusqu’à ce que nous obtenions un rapport officiel, restez à l’écoute!

