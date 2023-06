The Blackening’s Grace Byers discute de la prise des tropes les plus stupides du genre d’horreur

Lors d’une récente interview avec The Hollywood Reporter, Le noircissement étoile Grace Byer discuté de la prise des tropes les plus stupides du genre d’horreur. Le noircissement est une comédie d’horreur réalisée par Tim Story qui suit un groupe d’anciens amis de l’université se réunissant pour un week-end dans une cabane isolée. Dans le film, Byers joue Allison, un personnage qui suggère que les amis se séparent après un meurtre de masque et que leur jeu de société mortel jette leur dévolu sur le groupe. Les autres condamnent rapidement la suggestion d’Allison et attribuent son idée au côté blanc de son caractère biracial.







Tout en discutant de la façon dont son personnage est traité parce qu’elle est biraciale, Byers a déclaré à THR : « J’adore la réponse d’Allison à ce moment où elle dit : « Ce n’est pas mon côté blanc qui parle. C’est moi qui parle en tant que personne noire entière, qui Il se trouve donc qu’il est biracial. Je pense donc que cela reflète l’ensemble du spectre de la diaspora noire. Il existe de nombreux types de Noirs différents, et essayer de définir cela ou de quantifier cela laissera toujours quelqu’un dans une position futile.

La star a ensuite discuté du cliché selon lequel les personnages noirs meurent en premier dans les films d’horreur et a révélé l’impact que cela avait sur ses sentiments à l’égard du genre. Byers a déclaré: « Je suis un empathe, et c’était donc la barrière entre moi et le genre. J’hésite à regarder des films d’horreur parce que je prends tout dans le genre. Mais je dirai que s’il y avait eu plus Les Noirs dans le genre, j’aurais peut-être pu le braver un peu plus. »

Grace Byers a noté que de nombreuses émissions et films qu’elle « aimait » regarder dans son enfance manquaient de « représentation noire »

L’acteur a également révélé quand elle a remarqué pour la première fois la différence dans la façon dont les personnages noirs sont traités dans le divertissement. Elle a dit: «Enfant, il y avait beaucoup d’émissions de télévision et de films que j’aimais, mais ils n’avaient pas beaucoup ou pas de représentation noire. Et je me souviens avoir pensé:« Ce n’est pas le monde dans lequel je vis et cela ne ressemble pas à la totalité des gens que je vois. Pourquoi est-ce que je ne vois pas plus de gens de couleur en général? » Et donc j’ai définitivement vu ça dès mon plus jeune âge. »

Le Harlem La star a ensuite parlé de la scène de combat de son personnage dans les bois en disant : « C’était très amusant, et nous avions tous des doubles cascadeurs pour nous aider dans ces processus. J’étais donc vraiment ravie de pouvoir travailler avec ma doublure cascadeuse, mais je me suis dit : « Puis-je faire la chorégraphie des cascades s’il vous plaît ? » Et alors ils m’ont laissé le faire. Maintenant, ma cascadeuse me ressemblait beaucoup, donc je ne sais pas quelles parties étaient moi et quelles parties étaient elle, mais écoutez, je me sens très bien représenté par elle. Nous avons fait un sacré boulot là-bas, et nous nous sommes beaucoup amusés à le faire.

De plus, lors d’une récente conversation exclusive avec MovieWeb, Byers (avec le reste de la distribution) s’est réuni pour parler de Le noircissement et son impact sur la culture pop. En parlant d’une de ses scènes impliquant le jeu de société, Byers a déclaré: « Je serais sûrement mort peut-être aux trois quarts du jeu. L’une des choses pour lesquelles je suis connu dans la vraie vie est de ne pas vraiment connaître les paroles à beaucoup. de chansons. J’aurai la mélodie, je la fredonnerai, mais les paroles ? Non, je ne suis pas très doué pour me souvenir des paroles des chansons, donc j’aurais probablement sombré dans celle-là, contrairement à mon personnage. »

Elle a ajouté : « Maintenant, grâce à cette scène, nous connaissons tous les paroles. »

Sinqua Walls, qui joue Nnamdi dans le film, a révélé que toute la distribution était soulagée après que le personnage de Byers ait sauvé le groupe avec sa réponse. Il a dit: « Nous étions tous en train de baisser les yeux, aucune idée de la réponse, et quand Grace sort en chantant, c’est une réaction naturelle que le public ressent, mais nous l’avons ressenti aussi, quel tournage. »

Walls a ensuite fait l’éloge des capacités de chant de Byers en disant: « Je peux aussi vous dire que Grace a déchiré cette chanson dans la première prise. »