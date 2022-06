The Black Phone: le nouveau film d’horreur du réalisateur Marvel a été acclamé par les critiques et les fans

Le film d’horreur Le téléphone noir est depuis 23 juin à voir dans les cinémas allemands et a un bon potentiel pour être un nouveau coup surprise devenir. Le film est déjà visionné par de nombreux critiques et fans célèbre. Le film est déjà inclus dans Rotten Tomatoes 86 pour cent des critiques positives, le score des cinéphiles est à jour 89 pour cent encore plus haut. Les critiques et les spectateurs sont rarement d’accord : vous ne devriez pas manquer ce nouveau film d’horreur !

Scott Derrickson compare Story à Stranger Things

Le réalisateur Scott Derrickson est enthousiasmé par le dans une interview beaucoup de réactions positives à son nouveau film et établit une comparaison avec la série à succès de Netflix StrangerThingsdont la quatrième saison est actuellement célébrée comme la série Netflix la plus réussie au monde sur le service de streaming :

« J’ai consciemment essayé de ne pas passer par tout [Steven] Réinterpréter la représentation de Spielberg de la vie de banlieue. Je pense que Stranger Things fait un excellent travail avec ça. Je pense que c’est vraiment génial. Et j’aime beaucoup « Stranger Things ». Je pense que beaucoup de films font référence à cette influence de Spielberg. Je voulais faire quelque chose de complètement différent. Je ne voulais pas revenir sur ces années de ma vie avec nostalgie. Je ne voulais pas la regarder à travers le filtre d’autres films. J’ai vraiment essayé de regarder en arrière la violence et le danger et ce que c’était pour moi de grandir à North Denver en 1978 dans un quartier relativement violent où les gens se battaient et saignaient constamment. »

Le modèle de « The Black Phone » en fournit un éponyme nouvelle de Joe Hill, Fils du célèbre maître de l’horreur Stephen King. Et que dit Stephen King à ce sujet ?

« Je sais que l’auteur Joe Hill l’a montré à son père. Et le commentaire de Stephen King… Il l’a vu et évidemment aimé. Et son commentaire à Joe était: « C’est Stand By Me in Hell », « ce que j’ai trouvé génial. »dit Derrickson.

Scott Derrickson connaît bien l’horreur, ayant déjà réalisé les films The Exorcism of Emily Rose, The Day the Earth Stood Still et Sinister. Plus récemment, il a réalisé « Marvel’s Doctor Strange », qui lui a au plus tard attiré l’attention internationale.

De quoi parle The Black Phone ?

Le film suit l’adolescent Finney (Mason Thames) qui est kidnappé par un tueur en série sadique (Ethan Hawke) dans le Colorado des années 1970. Avec l’aide des esprits des victimes précédentes, le garçon tente désespérément de s’échapper :

« Une chambre au sous-sol insonorisée. Un téléphone cassé. Personne ne peut entendre crier Finney Shaw, 13 ans, alors qu’il est kidnappé par le tueur en série sadique The Claw. Lorsque le téléphone sonne soudain et qu’une voix mystérieuse lui donne un précieux conseil, tout devient clair : quelqu’un l’entend, et qui que ce soit, il sait exactement ce qui attend Finney s’il ne parvient pas à s’échapper du sous-sol. Chaque vote est un sacrifice. Chaque connexion un indice. N’importe quel appel pourrait lui sauver la vie. Puis ça sonne à nouveau… »

