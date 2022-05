The Black Phone, film d’horreur avec Ethan Hawke : de quoi s’agit-il et quand est-il sorti

Le directeur Scott Derrickson s’est positionné comme l’un des cinéastes du genre horreur, avec des films terrifiants comme »Sinestro » de 2011 ou »L’Exorcisme d’Emily Rose » de 2005, un film devenu très populaire parmi les cinéphiles d’horreur et cela a donné à Derrickson un grand nombre de fans, devenant un grand exposant dans le monde du cinéma.

Cette année, nous pourrons voir »The Black Phone », un nouveau film produit par Jason Blum et avec un scénario C.Robert Cargilltous deux connus pour leur participation au film d’horreur, et comme si cela ne suffisait pas, le film aura pour antagoniste Ethan Hawke dans le rôle d’un tueur en série, où il promet de livrer la performance la plus terrifiante de toute sa carrière.

De quoi parle »Le téléphone noir » ?

Le film se déroule dans la banlieue du Colorado des années 1970, où des enfants sont pourchassés par un tueur en série connu sous le nom de The Captor. Le protagoniste sera Finney Shaw, un jeune homme qui est trompé par le tueur lorsqu’il se déguise en magicien, ce qui l’oblige à le kidnapper et à le capturer dans un sous-sol insonorisé.

Vous pourriez aussi être intéressé par : Bullet Train, un nouveau film d’action avec Brad Pitt : de quoi s’agit-il ?

Lors de son enlèvement, le jeune homme trouve un vieux téléphone noir débranché et se rend compte qu’il a la capacité de transmettre les voix de toutes les jeunes victimes du Ravisseur, qui veulent l’aider à s’échapper. Pendant ce temps, la sœur de Finney, Gwen, commence à avoir des visions qui pourraient la conduire sur un chemin pour l’aider à retrouver son frère kidnappé.

»The Black Phone » est basé sur une nouvelle de 2004 du même nom écrite par Joe Collinele fils du légendaire auteur d’horreur, Stephen King. Le récit peut être trouvé dans la collection de nouvelles de Hill, « 20th Century Ghosts ».







Quels acteurs participeront à »The Black Phone » ?

Ethan Hawke se démarquera dans le film en tant que tueur dérangé, que l’on peut voir dans la bande-annonce portant diverses tenues folles, ainsi que des masques démoniaques. Hawke a longtemps évité de jouer les méchants à l’écran, c’est une règle personnelle pour lui, mais Derrickson a clairement réussi à le convaincre d’enfreindre cette règle.

Jouer le rôle de notre homme principal Finney Shaw est Maçon Tamise, un jeune acteur qui a récemment commencé sa carrière d’acteur. Thames avait auparavant un rôle récurrent mineur dans la série Apple TV + « For All Mankind » ainsi qu’un invité dans l’émission « Walker ». Madeleine McGrawqui joue Gwen Shaw, est apparu dans un certain nombre de projets de grande envergure, notamment en doublant des personnages dans « Toy Story 4 », « The Mitchells vs the Machines » et « Cars 3 ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Harry Potter et la coupe de feu a presque divisé son histoire en deux parties

Quand sortira »The Black Phone » ?

Pour tous ces amateurs de films d’horreur, ils devront marquer le 24 juin de cette année sur leur calendrier, date à laquelle »The Black Phone » sortira dans les salles du monde entier. La première estivale est quelque chose de récurrent dans les productions d’Universal et de Blumhouse, car ils ont remporté un grand succès dans le genre de l’horreur en créant la saga de « The Conjuring » à ces mêmes dates.