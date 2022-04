The Black Phone : Ethan Hawke sera un tueur en série dans un nouveau film d’horreur

Tous les amateurs de films d’horreur savent que toutes les histoires terrifiantes ne concernent pas les démons et les esprits. Avec la récente résurgence du genre d’horreur slasher, nous savons tous qu’il suffit d’un seul tueur masqué pour nous faire peur sur grand écran, sachant que cette Universal Pictures nous apportera »Le téléphone noir » un nouveau film d’horreur avec Ethan Hawke.

Dans la nouvelle bande-annonce du film, on peut voir comment un tueur masqué va tenter de tuer Finney, un garçon de 13 ans joué par Maçon Tamiseaprès s’être fait passer pour un drôle de sorcier, mais ses intentions seront plus que claires lorsqu’il tentera de kidnapper le garçon alors que son garde et ses parents sont en dessous.

Universal Pictures a décrit le personnage d’Ethan Hawke, appelé dans le film « The Capturer », comme son rôle le plus terrifiant de toute sa carrière d’acteur. L’avance nous montre à quel point c’est vrai, avec une interprétation de Hawke capable de secouer même les plus coriaces.

La bande-annonce explore également la connexion de Finney avec d’autres enfants, alors que l’histoire prend une tournure surnaturelle lorsque les précédentes victimes de l’homme masqué parviennent à communiquer avec Finney et à s’unir pour l’aider à s’échapper, amenant l’intrigue à un tout autre niveau. . Le titre de « The Black Phone » (Le téléphone noir) du titre vient d’un téléphone dans le film qui ne fonctionne soi-disant pas, mais se met à sonner de nulle part et met Finney en contact avec les autres enfants.

»Le téléphone noir » est réalisé par Scott Derrickson, qui est devenu célèbre après avoir réalisé « L’Exorcisme d’Emily Rose », acclamé par la critique. Derrickson a travaillé avec Hawke sur « Sinister » et a introduit un super-héros dans l’univers cinématographique Marvel en réalisant « Doctor Strange ». Le cinéaste co-écrit le scénario avec C. Robert Cargill, un collaborateur fréquent qui a également écrit les deux films.

Préparez-vous à voir la performance terrifiante d’Ethan Hawke lorsque » The Black Phone » sortira en salles le 24 juin 2022.