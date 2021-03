The Binding of Isaac: Repentance arrive sur PS5, PS4 cet été, ajoute des tonnes de nouveau contenu

The Binding of Isaac: Repentance est la dernière extension de l’aventure endurante de type voyou. Cette nouvelle version du jeu de tir à deux bâtons effrayant d’Edmund McMillen est maintenant disponible sur PC et fait son chemin à la fois sur PlayStation 5 et PS4 au troisième trimestre de 2021.

Le repentir n’est pas une suite, mais pour autant qu’il ajoute au jeu, cela pourrait aussi bien l’être. Deux nouveaux personnages jouables, une nouvelle branche d’histoire et une nouvelle fin, une myriade de réglages d’équilibre et de gameplay, plus de 130 nouveaux objets, des centaines de nouveaux ennemis, des milliers de pièces supplémentaires et plus ont été ajoutés au titre indépendant déjà énorme. Avec autant de variations potentielles, les fans joueront à celui-ci pendant longtemps.

Une sortie physique de 60 € sur PS5 arrive également, pour tous les collectionneurs. Il nous reste encore quelques mois à attendre qu’Isaac soit prêt pour sa dernière excursion, mais êtes-vous excité? Serez-vous en train de sombrer dans le repentir quand il arrivera sur PS5 et PS4? Criez des balles dans la section commentaires ci-dessous.