« The Big Lebowski »: un chef-d’œuvre sur tout et rien

S’il y a quelque chose qui frères coen ils savent faire, c’est raconter des histoires. Peu de réalisateurs et de scénaristes parviennent à fabriquer des produits aussi solides et sujets au changement qu’ils l’ont fait depuis leurs débuts en tant que cinéastes. La manière dont leurs histoires sont tissées ensemble de manière labyrinthique et avec un sens très marqué de la tragédie et de l’ironie parvient à élever le concept de «pensée abstraite» à un nouveau niveau.

En conséquence, nombre de ses films amènent les téléspectateurs à essayer d’explorer leurs symbolismes possibles et d’analyser leurs interprétations possibles. Peut-être qu’aucun d’entre eux n’a obtenu un effet aussi profond (à ce jour) « Le grand lebowski», Un film qui présenterait l’un des personnages les plus attachants et reconnaissables de la filmographie de l’acteur Jeff Bridges.

« Le mec « il est, selon les mots du narrateur omniscient, «aussi stupéfiant que tout ce que vous verriez n’importe où». Son histoire est si complexe et la complexité dans laquelle ses personnages se rapportent les uns aux autres a conduit à la création de toute une doctrine philosophique autour d’un film qui, en termes généraux, ne parle de rien.

Jeffrey « The Dude » Lebowski Ce n’est pas un chevalier fringant ou un hors-la-loi en quête d’excitation et d’aventure. C’est un clochard sans travail ni avantage, mais si ce n’était de se trouver dans les bonnes situations, il se serait depuis longtemps retrouvé sans-abri dans la rue, et il semble se contenter de l’être et n’a pas l’intention d’aspirer à autre chose.

La manière absurde dont il est impliqué dans une intrigue compliquée d’une histoire « noire » commencerait par un producteur de films pour adultes urinant sur le tapis de son salon en le prenant pour « un autre Jeffrey Lebowski».

Cet homme éponyme est un milliardaire qui l’utiliserait comme médiateur dans l’enlèvement de sa femme, dont il serait révélé qu’il était lui-même déjà fatigué d’elle. Un troisième groupe de nihilistes allemands aurait demandé une rançon pour la femme, même si ce n’était même pas eux qui l’avaient kidnappée en premier lieu.

Le film serait également marqué par la présence sporadique de Sam ElliotEn plus de son rôle de narrateur, il remplit un rôle en face à face dans le film, et serait chargé d’indiquer que le protagoniste de l’histoire que nous verrons n’est pas le héros typique auquel nous sommes habitués. « Parce que c’est quoi un héros de toute façon?«

Peut-être accorder trop de crédit à ce Coen essayé de démontrer avec cette bande, une infinité de critiques et d’universitaires soulignent que «Le mecAdopte une philosophie taoïste. Il s’agit d’une ancienne doctrine chinoise qui met l’accent sur la prise de vie en accord avec le « wu wei », dans lequel il faut naviguer sans le moindre effort et simplicité.

Il convient de noter que cette philosophie implique également un grand sentiment d’égoïsme et de mépris pour le bien-être des autres et est exactement ce que fait « The Dude », même en ignorant sa propre identité en insistant pour qu’ils l’appellent par son surnom au lieu de son vrai nom.

Paradoxalement (un mot courant pour désigner un film de Coen), « The Dude » est plein d’un altruisme étranger à ses propres besoins. La manière dont il est impliqué dans ce complot ne profite qu’à «l’autre Lebowski» et à sa femme, avec pour seul objectif de pouvoir récupérer son tapis et de retourner à sa vie pleine de «rien».

« Le mec demeure»(Pour sa traduction, « Le gars reste”) Est une ligne dont le caractère Des ponts laissez tomber « L’étranger«Avant de quitter le cadre à la fin du film, et c’est la phrase parfaite avec laquelle on peut résumer le sentiment qui a provoqué cet étrange voyage dans lequel il n’y a pas de grande morale, et si elle existe, le protagoniste s’en fiche.

Oui « Pas de pays pour tous les hommes« Laisse son public avec un sens amer de nihilisme et de pessimisme, »Le grand lebowski»Est-ce celui qui encourage le spectateur à accepter le chaos et le désordre du monde extérieur à l’écran de manière légère et insouciante, et pourquoi pas? Avec le sens de l’humour.