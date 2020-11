The Big House est obligé d’annuler son événement en ligne

#FreeMelee

Chez moi, nous avons toujours été Nintendo, peut-être parce qu’il a pris l’ère de la Wii et de la Nintendo DS et que nous ne pouvions pas nous permettre plus de consoles. Je ne suis pas le seul qui se soit produit, c’est sûr, mais la société japonaise est souvent associée à une qualité extraordinaire, un jeu accessible pour que tout le monde puisse participer et s’amuser avant tout. Il a ses avantages et ses inconvénients, tout le monde fait des erreurs, mais quelque chose ne va pas. C’est peut-être parce que j’ai grandi et que je me suis immergé dans le monde des jeux vidéo, comment les entreprises fonctionnent, ce qu’elles signifient ou ce que certains mouvements impliquent … mais je ne peux pas m’empêcher d’être un joueur. C’est peut-être parce que lorsque vous êtes jeune et inexpérimenté, il ne vous reste plus que l’expérience, et vous n’associez le produit qu’à la marque, sans aller plus loin. Peut-être que tout a changé quand Iwata est parti, qui sait. Quoi qu’il en soit, Nintendo n’a plus le même goût pour moi.

La grande maison a de nouveau été annulée. Pour ceux qui ne le savent pas, The Big House est l’un des événements les plus anciens de Super Smash Bros., qui cette année serait 10 éditions. Cependant, il a dû être annulé cet été en raison de la pandémie. Par conséquent, ils ont décidé de maintenir l’événement en ligne en utilisant Slippi, une version modifiée de l’émulateur Dolphin pour Gamecube et Wii, qui vous permet de jouer à des jeux en réseau de Mêlée Super Smash Bros. avec la latence la plus faible possible. Ce ne serait pas la même chose que de jouer en personne, mais cela aurait été bien si Nintendo n’avait pas décidé d’annuler l’événement, affirmant le piratage et les modifications de leurs jeux et plus de verbiage pour cacher la vraie raison: ils ne comprennent pas leurs propres clients et ils s’en moquent. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, déjà en 2013 ils voulaient arrêter EVO (qui n’a pas eu lieu cette année pour d’autres raisons), mais peut-être que cette fois ça fait un peu plus mal car cela montre que Nintendo est encore dans ses treize ans de ne pas vouloir comprendre comment cela fonctionne . Au contraire, ils nous connaissent beaucoup plus que nous ne le pensons et savent donc que rien ne leur arrivera.

Pour commencer, les émulateurs sont légaux. Point. Cela a été réglé par des voies légales plus d’une fois, c’est-à-dire que si vous possédez le jeu, extrayez-le du disque et jouez votre copie dans un logiciel créé à partir de zéro sur votre ordinateur, c’est légal, et pour la simple raison que que l’émulateur n’est pas fait en volant du code de la console d’origine. À grossièrement, un émulateur traduit les instructions que le jeu enverrait à la console pour que l’ordinateur les comprenne, et c’est un travail très dur et ce ne sera pas exact à 100% dans la plupart des cas. Slippi ne distribue à aucun moment une copie modifiée du jeu, et il ne peut pas non plus être prouvé que des copies piratées sont utilisées pour jouer au jeu (bien que soyons honnêtes, peu de gens font des copies de leurs jeux pour les utiliser dans un émulateur). Que fait Nintendo en s’en tenant à un jeu d’il y a 20 ans, qu’est-ce que cela procure? « Protégez vos licences. » Une réponse qui, bien qu’ayant beaucoup de «sens» pour l’entreprise, ne l’a pour personne d’autre. Cela me rappelle quand ils ont essayé de rapporter tous les gameplays de leurs jeux sur YouTube au cas où ils en vendraient moins d’exemplaires, alors qu’en réalité, il s’agit toujours de publicité gratuite. Dans les jeux de combat, c’est encore pire, car Nintendo n’obtiendra rien de votre achat d’une copie d’occasion, mais cela maintient la communauté en vie, et la communauté des jeux de combat n’est pas aussi grande qu’il n’y paraît.

Vous pouvez jouer à des jeux de combat et passer de nombreuses heures sur votre canapé, mais ces jours-ci, avec l’eSport, tout est différent. L’important est de garder la communauté aussi active que possible, les événements, les sponsors, la publicité, tout déplacer, car vous aurez beaucoup de joueurs au début, mais la grande majorité de ceux qui restent sont ceux qui sont prêts à investir des mois et mois de sa vie pour être l’un des meilleurs. Un jeu de combat meurt s’il n’a pas une base de joueurs forte et heureuse, et il ne s’agit plus seulement du public que vous souhaitez cibler. Je pensais acheter une console pour ce Noël, et une option que j’ai toujours eue à l’esprit est le Switch, car les dernières versions ne l’atteindront peut-être pas mais je sais que mes sœurs rejoindraient une partie de Mario Kart. Nintendo m’a appris à toujours chercher ce jeu que je peux partager avec quelqu’un d’autre, et même s’il est sorti Animal Crossing: Nouveaux horizons (par exemple) et continuez à renforcer ce sentiment d’être tous unis, continuez à mettre des obstacles, encore et encore et encore. Et je comprends qu’en fin de compte c’est une entreprise, je comprends que ce sont leurs jeux et c’est pourquoi ils peuvent faire ce qu’ils veulent parce qu’ils savent que nous allons continuer à jeter de l’argent à l’écran, parce que c’est Nintendo. C’est peut-être la raison pour laquelle nous nous sentons trahis, même si ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière.