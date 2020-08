The big bang theory : maintenant on sait pourquoi la série s’est arrêtée

Les fans de comédie ont été bouleversés lorsque la théorie du Big Bang a été annulée l’année dernière suite à la décision de Jim Parsons de quitter la série. Bien que l’histoire de Sheldon Cooper se poursuive avec le spin-off de CBS Young Sheldon, la star de la télévision a récemment expliqué pourquoi c’était le moment idéal pour dire au revoir au personnage emblématique.

Sheldon Cooper (joué par Jim Parsons) est un pilier des écrans de télévision depuis la première de The Big Bang Theory sur CBS en 2007.

En tant que physicien asocial et maladroit, Jim Parsons est rapidement devenu la royauté des sitcoms aux côtés de ses co-stars Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj) et Kaley Cuoco (Penny). Bien qu’au moins deux autres saisons aient été prévues par le créateur de la série, Chuck Lorre, la décision soudaine de Jim Parsons de quitter la série a mis fin à la sitcom. En 2019, The Big Bang Theory a diffusé son dernier épisode après une impressionnante série de 12 saisons.

Une envie de passer à autre chose

On sait peu de choses sur le départ de Parsons, si ce n’est qu’il a admis que c’était le bon moment pour accrocher les t-shirts de la culture pop de Sheldon après plus d’une décennie de diffusion. Aujourd’hui, une récente interview de la star de Doctor Who, David Tennant Does a Podcast With… a vu l’icône de la geekdom s’ouvrir sur les expériences personnelles qui ont conduit à son départ. Parlant franchement de sa vie familiale, Parsons a évoqué une période “sombre” après la fin de la 11e saison de The Big Bang Theory. Il a expliqué : “C’était une route compliquée comme vous pouvez l’imaginer. Rétrospectivement, cela se passait juste sous mes yeux”.

Jim Parsons a révélé que ce sont plusieurs raisons personnelles, dont la perte de son chien, qui l’ont amené à quitter #TheBigBangTheory après la saison 12, ce qui a mit fin à la série. pic.twitter.com/ZgbfNnJBvd — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 11, 2020

“Nous avons passé la 11ème saison et cet été-là, je suis allé à New York pour faire Boys in the Band à Broadway.” Parallèlement à son passage sur scène, Parsons a également décroché un rôle clé dans le drame d’époque de Ryan Murphy, Hollywood, sur Netflix, pour lequel il a été nominé pour un Emmy Award.

Parsons admet que son emploi du temps est chargé et que certains événements pénibles de sa vie l’ont “épuisé”.

Il a poursuivi : “J’étais vraiment bouleversé, plus que tout, par le fait qu’un de nos chiens arrivait vraiment à la fin de sa vie à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, cela m’a vraiment bouleversé. C’est toujours le cas”.

L’acteur a expliqué que son chien souffrait d’une “très mauvaise attaque”, ce qui a poussé son mari Todd et lui à prendre la dure décision de les endormir. De plus, il a subi une vilaine blessure lorsqu’il a glissé et s’est cassé le pied après une représentation de Boys in the Band, ce qui l’a laissé hors de combat pendant quelques jours.

Parsons a continué : “Je titubais et j’ai vu quelque chose de très sombre en dessous entre la mort du chien. En fin de compte, c’était un été très intense. “Le chien est mort, il avait 14 ans, et Todd et moi étions ensemble depuis 15 ans à ce moment-là, donc c’était juste la fin d’une époque.”