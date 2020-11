The Big Bang Theory: Kaley Cuoco explique pourquoi elle pense qu’ils ont ajouté du sexe au scénario

L’actrice qui a joué Penny pense qu’elle a choisi d’ajouter du sexe pour « la foutre en l’air »

Nous n’inventons pas la roue si nous affirmons fermement que La théorie du Big Bang il a commencé à perdre de la qualité dans ses scripts au fil des saisons; C’est quelque chose de normal en série tant que celui-ci, et encore plus dans un ‘sitcom‘, fiction comique dans laquelle les scénaristes doivent se ratisser la cervelle pour trouver de nouvelles idées, et l’un des points les plus controversés était le ajout du sexe dans le fonctionnement des relations entre les personnages principaux.

Merci à la participation de Kaley Cuoco, qui a donné la vie à Penny, dans le podcast de Dax Shepard, en plus de parler de sa prochaine série, L’hôtesse de l’air, s’est également demandé pourquoi La théorie du Big Bang Il a dû incorporer des scènes de sexe: « quand nous avons rompuLéonard Oui Penny), les choses ont été sensibilisées pendant une minute. Mais je me souviens de ces semaines où Chuck Lorre J’avais écrit plusieurs épisodes dans lesquels tout d’un coup nos personnages dormaient ensemble tous les deux à trois. Johnny Et j’en ai parlé et je pense qu’il l’a fait exprès juste pour nous baiser« .

De plus, l’actrice assure que « si l’écrivain était là, il le lui demanderait, car ces scènes sont sorties de nulle part. Soudain, ces personnages étaient tout le temps les uns sur les autres« Il est clair que ce n’est rien de plus que l’impression de Kaley Cuoco, mais qui mieux qu’elle pour savoir ce qui pourrait être derrière un changement de ton La théorie du Big Bang.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂