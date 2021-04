«The Big Bang Theory»: Est-il trop tôt pour une réunion?

2018 a marqué l’un des moments les plus décourageants parmi les fans de la comédie télévisée « The Big Bang Theory » quand il a été annoncé que la saison 12 serait également la dernière, en raison de Jim Parsons, malgré l’excitation de ses coéquipiers et de son équipe de production, il souhaitait que ce soit le dernier pour son personnage.

L’absence de Sheldon Cooper serait celle qui aurait trop de poids dans la série, alors la distribution, confrontée à la possibilité de continuer sans lui, a décidé d’accepter que la série prenne fin, bien en dépit du souhait de CBS de étendre la série pendant un an de plus.

Les 24 derniers épisodes de la série mettaient en vedette Sheldon et sa femme Amy (Mayim Bialik) travaillant ensemble sur leur théorie de la superasymétrie, ce qui leur a permis de devenir finalistes devant le comité du prix Nobel de physique, concluant la série dans un moment d’émotion dans lequel Sheldon, du podium des gagnants, a dédié un message à ses amis.

Bien que la fin ait été à peine réalisée en 2019, de nombreux fans ont exprimé sur les réseaux sociaux leur désir de voir le casting réuni, un scénario possible qui a été écarté par Bialik, qui maintient une attitude réaliste en soulignant que ce serait trop tôt. dans une discussion avec Insider.

Ecoute, je pense qu’il est encore trop tôt. Vous connaissez Je n’ai rien entendu à ce sujet et je me sens très chanceux de continuer à travailler avec Jim Parsons en tant que producteur.

La collaboration actuelle entre Parsons et Bialik est réalisée à travers la sitcom «Call Me Kat», qui suit l’histoire d’une femme de 39 ans qui, désireuse de montrer à sa mère et à la société que l’on ne peut pas avoir tout ce qu’elle veut dans la vie et toujours heureuse, elle prend l’argent que ses parents ont mis de côté pour le jour de son mariage et décide d’ouvrir un café sur le thème des chats.

La vérité est que la fin de « The Big Bang Theory » a été d’un grand bénéfice pour ses acteurs. Kunal Nayar a rejoint le casting du film Netflix « Spaceman », Simon Helberg fait partie de « Annette » le nouveau film de Leos Carax et Kaley Cuoco, en plus de donner la parole à Harley Quinn dans sa propre série animée, il a reçu de grands éloges pour la série «The Flight Attendant».