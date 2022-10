The Big Bang Theory : comment sont nés les tics de Sheldon

Curiosités

Jim Parsons a expliqué d’où venaient certaines des idées qui définissaient l’un des meilleurs personnages de sitcom.

©IMDBJim Parson.

La théorie du Big Bang, la série qui nous a tous encouragés à penser qu’être un geek, être un nerd, n’était pas une mauvaise chose et nous a montré le cœur derrière cette culture de fanatisme pop a révélé l’un des meilleurs personnages des sitcoms récentes. Diffusée entre 2007 et 2019, elle est devenue la comédie la plus ancienne de l’histoire de la télévision, dépassant les comédies historiques comme copains Soit Seinfeld et laissant une marque similaire à celle laissée par ses protagonistes.

L’un des personnages les plus aimés et les plus mémorables de La théorie du Big Bang était Sheldon Cooper. Interpreté par Jim Parson, était cette personne atteinte du syndrome d’Asperger, un trouble situé dans le spectre autistique. Le meilleur ami de Léonard Hoffstadter et son colocataire (au moins dans les premières saisons) était celui qui avait les meilleurs moments comiques de sa large intelligence combinée à la façon dont il prenait les choses à la lettre.

Mais si on parle de l’humour de Sheldon Cooper Nous ne pouvons pas ignorer les tics qui définissent ce personnage. La dévotion à la place du fauteuil qui ne voulait céder sous aucun point de vue, les coups à la porte suivis de la parole « Penny » appeler son voisin, et tant d’autres étaient ce qui rendait ce savant d’une intelligence énorme si aimable dans La théorie du Big Bang.

+L’origine des tics de Sheldon Cooper

Sur un panel qu’il a dirigé en 2013, Jim Parson révélé comment certains des tics les plus caractéristiques de Sheldon Cooper. Selon ce qu’il a dit, la plupart d’entre eux étaient accidentels et n’étaient pas écrits dans les scénarios que les scénaristes présentaient, mais apparaissaient lors des répétitions et étaient à jamais attachés à ce personnage. « Mot « Bazinga » c’est sorti lors d’une répétition, ce n’était pas dans le scénario. Apparemment, l’un des écrivains avait l’habitude de le dire… N’est-ce pas ridicule ? »a-t-il raconté.

Il a également expliqué l’origine des deux caractéristiques les plus définitives de Sheldon: rire et son tic nerveux. « Certains aiment le tic nerveux sur le visage… Comme vous le savez, quand Sheldon il devient anxieux parfois ça lui arrive, je l’ai fait, mais je ne me souviens plus quand. Mais je sais que je l’ai regretté. Vraiment, je suis honnête. Et c’est le plaisir de faire de la télévision. Il était habitué aux choix théâtraux. J’avais l’habitude de : « Je le fais pour ce rôle, maintenant » et en une semaine j’ai été viré. Avec ça, c’était: « Oh, nous allons l’utiliser pendant des années et des années. » Comme le rire de Sheldon, ils le savent déjà. Je l’ai fait, je ne me souviens plus quand. Je me détestais pour l’avoir fait. Ils ont écrit… Ils n’ont pas écrit : ‘Rire de Sheldon‘ à la place, ils ont écrit ‘rire’ partout sur cette ligne. J’avais l’habitude de… Et ils m’ont dit : ‘Non, non, non. L’autre où tu fais…’. Oh mon Dieu, d’accord. Donc pour moi c’est comme ça que les tics ont été inventés. Et ils vous définissent, comme les tics vous définissent. Vous ne pouvez pas les secouer. »assuré.

