«The Big Bang Theory»: Combien d’acteurs étaient en fait des nerds?

La théorie du Big Bang suivi la vie d’un groupe de scientifiques et de leurs amis alors qu’ils naviguaient dans la vie. Courant pendant 12 saisons, le spectacle a plongé dans la culture nerd. Mais combien d’acteurs de la série étaient également liés aux passions de leur personnage hors écran?

Jim Parsons, Kaley Cuoco et Simon Helberg de «The Big Bang Theory» | Gregg DeGuire / WireImage

Jim Parsons comme Sheldon Cooper

Jim Parsons, qui a joué Sheldon Cooper: Super Nerd, ne s’identifie pas exactement à son personnage. Il peut citer quelques bases de la culture nerd, mais c’est à peu près tout.

«Je sais que les nuages ​​font pleuvoir et que Superman est sorti avec Lois Lane et après ça, je suis un peu à sec pour savoir quoi dire d’autre», a-t-il déclaré à CNN en 2014. «Mais il n’est pas nécessaire de tout comprendre pour ressentir l’excitation de tant de créativité et de passion et de travail et les objets sur notre plateau vibrent tous avec ce genre d’énergie. Cela informe vraiment le rythme de la salle. »

Simon Helberg comme Howard

Simon Helberg (qui a joué Howard), quant à lui, peut apprécier tous les détails qui sont entrés dans le décor à un niveau plus personnel.

«Tout est précis à 100%», a-t-il assuré à CNN.

«Être sur ces plateaux, voir les détails et la conception de la production – ils sont tous authentiques», a-t-il poursuivi.

Un accessoire qui a collé à Helberg était le Le Trône de Fer épée.

«Je suis un grand Le Trône de Fer fan – cette épée est une vraie épée et c’était cool », dit-il. «Il y a aussi des figurines très racées – ces femmes sont vraiment parées. L’un est une sorte de rêve de fièvre sadomasochiste.

Mayim Bialik comme Amy

Mayim Bialik, qui a joué Amy, pourrait certainement se rapporter à la vie de son personnage parce qu’elle est vraiment une scientifique. Un de ses «manuels de génétique» a été utilisé dans l’appartement des colocataires.

«Je suis une scientifique, alors j’aime tous ces trucs ringards», dit-elle.

L’acteur a poursuivi en disant que le département d’accessoires de l’émission et les scénographes savaient ce qu’ils faisaient.

«C’est l’une des choses qui m’a frappé, c’est l’attention portée aux détails», a-t-elle déclaré. «Notre département d’habillage et d’accessoires est vraiment important pour nous, et c’est également important pour les producteurs.

CONNEXES: « The Big Bang Theory »: la raison déchirante Mayim Bialik a arrêté de jouer de la harpe dans la série

Bialik a également une affinité pour les bandes dessinées. Elle se sentait chez elle sur le plateau de bandes dessinées.

«Je suis une personne de bandes dessinées, j’ai été élevée dans des magasins de bandes dessinées – quand nous avons le jeu de bandes dessinées, je passe mes pauses dans le jeu de bandes dessinées», a-t-elle déclaré. «Une fois, j’ai vu Y le dernier homme, et j’essayais de l’expliquer à Jim Parsons et je disais: ‘Ceci est une collection Y le dernier homme, Je devais les collectionner tous individuellement! Il a dit: «Je m’en fiche! (rires) Je joue quelqu’un qui se soucie mais je m’en fiche. »

Johnny Galecki comme Leonard

Johnny Galecki (Leonard) a toujours aimé voir le Guerres des étoiles accessoires autour du plateau, en particulier. C’était un grand fan en grandissant.

« Le Guerres des étoiles les choses me ramènent parce que j’étais un énorme Guerres des étoiles fan grandissant comme un enfant », a-t-il déclaré. «Il y a vraiment deux camps ici: Star Trek ou Guerres des étoiles. Je suis très enraciné dans le Guerres des étoiles camp. En tant qu’enfant, j’ai eu des dizaines de Guerres des étoiles figurines. C’est comme ça que j’ai raconté des histoires et d’une certaine manière je le fais encore, en m’utilisant moi-même comme récipient au lieu de figurine.

Kunal Nayyar comme Raj

L’acteur derrière Raj, Kunal Nayyar, a également adoré tourner dans la boutique de bandes dessinées.

«J’adore le magasin de bandes dessinées, c’est le meilleur, car je suis un énorme le Seigneur des Anneaux et Guerres des étoiles fan, et ils ont toutes ces figurines de le Seigneur des Anneaux et Guerres des étoiles et je redeviens un enfant », dit-il.

Lui aussi était un grand fan de la Le Trône de Fer épée.

«J’adore ça et je veux le récupérer, mais je sais que si je le détruis, ça va coûter 10 000 €», dit-il. «C’est une chose lourde.»

Une des choses que Nayyar pensait être «vraiment cool» dans l’appartement des gars était un Star Trek communicateur.

«À l’arrière de l’appartement des gars se trouve un Star Trek communicateur », dit-il. «Vous ne pouvez pas le voir mais c’est un gros problème. C’est vraiment cool – si vous regardez assez attentivement, vous le verrez.

Kaley Cuoco comme Penny

Le personnage de Kaley Cuoco, Penny, n’était pas tellement abonné à la culture nerd. En fait, elle dit qu’elle s’est sentie très à l’aise dans l’appartement de Penny en buvant un verre de vin.

«J’adore être dans l’appartement de Penny», dit-elle. «Être dans la cuisine, boire du vin, c’est ce que je fais à la maison.»

Néanmoins, elle appréciait le décor pour sa précision, le comparant à un «parc à thème».