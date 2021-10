The Beatles: Get Back Trailer révèle les nouvelles docuseries Disney + de Peter Jackson

La bande-annonce officielle de The Beatles : Get Back est là ! Les docuseries originales de Disney +, réalisées par Peter Jackson, arriveront sur Disney + juste à temps pour les vacances de Thanksgiving. Fabriqué entièrement à partir d’images restaurées inédites, il offre l’aperçu le plus intime et le plus honnête du processus créatif et de la relation entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr jamais filmé.

Réalisé par un cinéaste triplement oscarisé Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux trilogie, Ils ne vieilliront pas), Les Beatles : Revenez ramène le public dans le temps jusqu’aux sessions d’enregistrement du groupe en janvier 1969, qui sont devenues un moment charnière dans l’histoire de la musique. Les docuseries présentent le processus créatif des Beatles alors qu’ils tentent d’écrire 14 nouvelles chansons en préparation de leur premier concert live en plus de deux ans. Face à une échéance presque impossible, les liens d’amitié forts partagés par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr sont mis à l’épreuve.

Les docuseries sont compilées à partir de près de 60 heures de séquences inédites tournées sur 21 jours, réalisées par Michael Lindsay-Hogg en 1969, et de plus de 150 heures d’audio inédit, dont la plupart sont enfermées dans un coffre-fort depuis plus d’un demi-siècle. Jackson est la seule personne en 50 ans à avoir eu accès à ce trésor des Beatles, qui a maintenant été brillamment restauré.

Il en ressort un portrait incroyablement intime de Les Beatles, montrant comment, dos au mur, ils pouvaient encore compter sur leur amitié, leur bonne humeur et leur génie créatif. Alors que les plans déraillent et que les relations sont mises à l’épreuve, certaines des chansons les plus emblématiques du monde sont composées et interprétées. Les docuseries présentent – pour la première fois dans leur intégralité – la dernière performance live des Beatles en tant que groupe, l’inoubliable concert sur le toit de Savile Row à Londres, ainsi que d’autres chansons et compositions classiques figurant sur les deux derniers albums du groupe, Abbey Road et Qu’il en soit ainsi.

Une nouvelle collaboration passionnante entre les Beatles et Jackson présentée par The Walt Disney Studios en association avec Apple Corps Ltd. et WingNut Films Productions Ltd., Les Beatles : Revenez est réalisé par Peter Jackson, produit par Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison, Peter Jackson, Clare Olssen (Ils ne vieilliront pas) et Jonathan Clyde (Huit jours par semaine), avec Jeff Jones d’Apple Corps (Huit jours par semaine) et Ken Kamins (Le Hobbit trilogie) servant de producteurs exécutifs. Jabez Olssen (Rogue One : Une histoire de Star Wars) sert de monteur du film, le superviseur musical est Giles Martin (Homme-fusée), Michael Hedges (Les aventures de Tintin) et Brent Burge (Le Hobbit trilogie) servent de mixeurs de réenregistrement de la série, et la musique est mixée par Giles Martin et Sam Okell (Hier).

La bande-annonce à elle seule m’a donné la chair de poule ! Regarder Les Beatles : Revenez lors de son déploiement sur trois jours, les 25, 26 et 27 novembre 2021, exclusivement sur Disney+. Ensuite, vous pouvez sortir tous vos disques et les écouter avec de nouvelles oreilles.

Sujets : Disney Plus