The Beatles: Get Back – Le concert sur le toit sera un événement IMAX d’une nuit

Les Beatles sont toujours considérés comme l’un des plus grands groupes musicaux de tous les temps. Leur musique a influencé des générations de musiciens. Leur dernier album, « Let It Be », aurait été semé d’embûches en coulisses.

Dans un récent documentaire pour Disney+ intitulé Les Beatles : Revenez, Peter Jackson a exploré la réalisation de cet album en utilisant des images d’archives d’un documentaire réalisé à l’époque où les Beatles ont réalisé « Let It Be » et a été conçu pour aider à démystifier la croyance selon laquelle les Fab Four ne s’entendaient pas pendant son enregistrement. Et maintenant, une partie de ce documentaire obtient une sortie IMAX d’une nuit seulement.

Dans le cadre du documentaire, Jackson a inclus l’intégralité du concert emblématique de 1969 depuis le toit du siège de Savile Row d’Apple Corps. Ce concert sera diffusé lors d’une présentation IMAX spéciale dans certains cinémas IMAX le 30 janvier, à l’occasion du 53e anniversaire du concert sur le toit. La présentation comprendra également une séance de questions-réponses avec Peter Jackson.

Dans une déclaration à Deadline, Jackson a déclaré : « Je suis ravi que le concert sur le toit de Les Beatles : Revenez va être vécu en IMAX, sur cet écran géant. C’est le dernier concert des Beatles, et c’est le moyen parfait de le voir et de l’entendre.

Certains cinémas IMAX accueilleront les projections avec les questions-réponses du cinéaste diffusées par satellite simultanément à tous les emplacements IMAX connectés.

« Depuis le début des docuseries magnifiques et éclairantes de Peter Jackson, nous n’avons pas cessé d’entendre des fans qui souhaitent découvrir ses performances inoubliables sur les toits en IMAX », a déclaré Megan Colligan, présidente d’IMAX Entertainment. « Nous sommes ravis de nous associer à Disney pour apporter Revenir à une toute nouvelle scène et donner aux fans des Beatles partout dans le monde une occasion unique de regarder et d’entendre leurs héros dans la vue et le son inégalés d’IMAX.

Le concert, qui est inclus dans son intégralité dans Les Beatles : Revenez, sera optimisé pour les écrans IMAX, remasterisés numériquement avec la technologie propriétaire IMAX DMR (Digital Remastering).







Personne ne s’en rendait compte à l’époque, mais le concert de 42 minutes donné sur le toit du bâtiment d’Apple Corps était le dernier concert que les Fab Four auraient ensemble en tant que groupe.

Il avait été prévu que le groupe aurait un concert spécial quand ils termineraient « Let It Be », mais George Harrison était contre une grosse production. Trois des chansons de la performance, la première prise de « I’ve Got a Feeling » et les prises simples de « Dig a Pony » et « One After 909 », ont été ajoutées à l’album « Let It Be ».

Le concert a eu lieu à l’heure du déjeuner et la foule était confuse, la police allant même jusqu’à monter et empêcher les Beatles de se produire. L’ensemble s’est terminé par la célèbre boutade de John Lennon, « Je voudrais vous remercier au nom du groupe et de nous-mêmes, et j’espère que nous avons réussi l’audition. »

Le concert eut lieu le 30 janvier 1969. En septembre de la même année, Lennon quittera le groupe. Les Beatles ne donneraient jamais un autre spectacle en direct après le concert sur le toit.

Les Beatles : Revenez est actuellement diffusé en intégralité sur Disney+.





