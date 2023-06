The Bear Season 2 prépare un score parfait de 100% chez Rotten Tomatoes

La deuxième saison de L’ours est arrivé sur Hulu, et il n’aurait pas pu avoir une meilleure première réaction avec les critiques de Rotten Tomatoes. Il a obtenu un score parfait de 100% sur le Tomatomètre, recueillant une critique positive de tous les critiques qui ont passé en revue la nouvelle saison à ce stade. Cela correspond à la première saison, qui a également obtenu (et détient toujours) un score parfait avec les critiques de Rotten Tomatoes. Les scores d’audience sont également très élevés, puisque la saison 2 se situe actuellement à 93%, en hausse d’un cran par rapport au score actuel de 91% de la saison 1.







« L’ours reste une étude remarquablement confiante de la croissance, traitant ses personnages avec une tendre générosité à mesure qu’ils mûrissent », écrit Shirley Li de The Atlantic. « C’est un poing tenu sur un cœur, dessinant un cercle, rappelant à ses téléspectateurs qu’avec le temps, la clarté peut venir du chaos. »

Convenant que la saison 2 continue ce qui a rendu la première saison si merveilleuse, Joshua Rivera de JeuxServer ajoute : « L’ours reste une vitrine pour d’excellentes performances … chaque ligne de dialogue est livrée contre le vacarme des personnes travaillant en arrière-plan, et les personnages brillent par le mouvement avant tout.

« C’est une saison plus récente et raffinée », comme le dit Thérèse Lacson de Collider. « C’est un restaurant qui, comme le nouveau restaurant éponyme, a évolué au-delà de ses débuts plus difficiles pour proposer un autre plat qui nous laisse sur notre faim. »

Et comme l’écrit Akos Peterbencze de Paste Magazine, « L’ours reste l’une des meilleures émissions originales à la télévision, même si les performances surpassent souvent et dépassent l’écriture cette fois-ci. Avec un casting aussi talentueux, il n’est pas surprenant que la saison 2 le laisse à nouveau déchirer. »

L’ours a été créé par Christopher Storer. Il met en vedette Jeremy Allen White (Éhonté) en tant que jeune chef faisant de son mieux pour garder la sandwicherie familiale ouverte après le décès soudain et tragique de son frère. Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Abby Elliott et Matty Matheson jouent également dans la série. La deuxième saison apporte également des stars invitées notables comme Will Poulter (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3), Robert Townsend (Capuche des parents), Bob Odenkirk (Tu ferais mieux d’appeler Saul) et Jamie Lee Curtis (Halloween).

La saison 1 avait valu à la série un grand succès. White a remporté le Golden Globe pour son rôle dans la série, qui a également été nominé pour la meilleure émission de télévision (musicale ou comique). White a également remporté le Critics ‘Choice Award tandis que l’émission et Edebiri ont également remporté des nominations. L’ours devrait également être un grand candidat aux Primetime Emmy Awards cette année.

« L’ours a dépassé nos attentes créatives, critiques et commerciales les plus folles », a déclaré le président de FX Entertainment, Eric Schrier, dans un communiqué lors du renouvellement de la série pour la saison 2.« Nous apprécions profondément le travail brillant mené par le créateur et co-showrunner Christopher Storer et co-showrunner Joanna Calo. La performance principale de Jeremy Allen White est spectaculaire, tout comme celles de ses co-stars Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce et Liza Colón-Zayas.

L’ours la saison 2 est maintenant diffusée sur Hulu.