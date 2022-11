The Bear : la série animée Netflix avec laquelle il est connecté

effet

La série avec Jeremy Allen White a été l’une des surprises de l’année. Il prépare sa deuxième saison.

Dans effetà la mi-juin est arrivée l’une des productions les plus importantes de l’année : Ours. Protagonisée par Jérémy Allen Whitecentré sur un prodige de la cuisine avec beaucoup de problèmes familiaux qui finit par diriger le restaurant de son frère, Michael, après avoir décidé de se suicider. En Amérique latine, la série est disponible depuis un peu plus d’un mois sur Étoile+.

Les axes thématiques de Ours ils tournent autour de la perte d’êtres chers mais aussi de la façon dont nous utilisons le travail pour échapper aux problèmes qui nous hantent chaque jour. En ce sens, si l’on pense un peu aux autres fictions qui ont traité de cela, il y en a une Netflix qui saute vite aux yeux et se connecte directement à cette production créée par Christophe Storer.

De laquelle parle-t-on ? Rien de plus et rien de moins que cavalier bojack. Asseyez-vous et regardez quelques épisodes de la série animée créée par Raphaël Bob Waksberg pour découvrir tout ce que vous avez en commun avec Ours. La dépression, l’angoisse, les personnages moralement diffus et l’humour avec lequel tous ces problèmes sont représentés sont présents dans une série comme dans l’autre.

La chose importante à noter est que cette similitude n’est pas du tout innocente. La main droite de Christophe Storer dans Ours, Joanna Caloa été l’un des producteurs et scénaristes de cavalier bojack. Le rôle qu’il tenait le plus était celui de la coproduction pour près de 50 épisodes de tous ceux qui faisaient partie des six saisons de la série animée Raphaël Bob Waksberg. Laquelle des deux fictions avez-vous préféré ?

+Le film que BoJack Horseman nous doit

Depuis l’apparition de cavalier bojack dans Netflix, qui s’est accroché à la triste histoire de cette star de la télévision consumée par ses addictions et le fantôme de « l’avoir été » n’a pas raté un épisode de cette production. La clôture de la fiction animée a été absolument sombre (notamment avec l’épisode dans lequel on voit bo jack dans une sorte de limbes) mais force est de constater que ce type d’histoires mériterait d’être raconté un peu plus. Dans ce contexte, il serait extrêmement intéressant de voir un film centré sur ce personnage. Peut-être celui qui nous montre un peu plus son ascension vers la gloire, ou celui qui explore d’autres personnages, comme Sarah Lynn ou Diane Nguyen.

