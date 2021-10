The Batman : Zoë Kravitz révèle comment elle a décroché le rôle de Catwoman

La carrière d’acteur de Zoë Kravitz est relativement courte, commençant en 2007 avec la comédie romantique « No Reservations », passant à son grand rôle à succès avec « X-Men: First Class », jouant Angel Slvatore, en passant par la saga « Divergent » et » Les Animaux Fantastiques « , en plus d’avoir un second rôle dans » Mad Max : Fury Road « .

Après avoir exprimé Catwoman dans « The Lego Batman Movie », Kravitz devrait la jouer à nouveau en direct avec « The Batman », le film très attendu écrit et réalisé par Matt Reeves, avec Robert Pattison dans le rôle. le manteau du chevalier noir de Gotham City.

Durante una charla reciente con AnOther Magazine, Kravitz señala que para obtener el papel (el cual también contaba con candidatas como Zazie Beetz o Eiza Gonzales) ella simplemente expresó a Reeves sus pensamientos y opiniones sobre el personaje, algo que pareció ser del completo agrado para le directeur.

Kravitz souligne que son intention était de présenter un comportement agréable qui lui permettrait d’entrer plus facilement dans le film après avoir lu le script. L’actrice considérait qu’il était nécessaire et important que Reeves sache ce que ce serait s’il décidait de travailler avec elle à la fin.

«Je pense que c’est pourquoi c’est arrivé et j’ai eu le rôle. Matt est un réalisateur fantastique et il aime vraiment parler du personnage. Nous avons eu de très bonnes conversations. J’ai eu quelques avis sur le personnage une fois que j’ai lu le script et ils ont été bien accueillis », a déclaré Kravitz.

À de précédentes occasions, Zoë Kravitz avait déjà décrit le personnage comme « puissant et dangereux » tout en restant « féminin et doux ». Elle et Pattinson ont été rejointes par Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennywrth, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon, Paul Dano dans celui du Riddler, Colin Farrell dans celui du pingouin et John Turturro dans celui de Carmine Falcone. « The Batman » sortira en salles en mars 2022.