The Batman Star dit que plusieurs continuités de Batman sont justifiées

Le Batman a livré un autre succès cinématographique pour le super-héros DC, bien qu’il s’agisse d’une version très différente de toutes celles déjà vues à l’écran. Robert Pattinson est le sixième acteur à représenter le Chevalier noir sur grand écran depuis que Michael Keaton a enfilé la cape et le capot en 1989, et il sera l’un des trois Batmen différents à voir dans un an, car Keaton et Ben Affleck seront apparaître dans Le flash. Pour Le Batman étoile Paul Dano c’est parfaitement bien, car chaque Batman est une réinterprétation pour différentes époques. Tout en parlant dans une vidéo pour GQ, Dano a expliqué pourquoi il ne voyait pas plusieurs films Batman avec des continuités différentes comme un problème.

« Par Matt ayant un point de vue si spécifique et un nouveau, cela m’a donné beaucoup de liberté, vous savez, comme c’est ce Riddler, je ne vais pas m’inquiéter des autres ou des bandes dessinées. J’ai essayé de tirer toute l’énergie archétypale que je pouvais des bandes dessinées, et j’en ai lu une tonne, et j’écris maintenant une bande dessinée sur le Riddler, et j’ai été choqué de voir à quel point j’aimais sortir le film et m’engager avec cette base de fans, étant, encore une fois, un fan moi-même, et combien de ferveur il y a autour de The Batman.

Je pense aussi que c’est pourquoi – pourquoi continuerions-nous à en faire, n’est-ce pas ? C’est à réinterpréter. Et c’est aussi pour réinterpréter pour l’époque, pour continuer à enquêter sur un personnage dans un monde. Donc, je pense que pour des gens comme Matt et Tim Burton et Chris Nolan, et ensuite celui qui le portera ensuite, je pense que ça doit être un artiste avec un point de vue qui prend ce personnage et cette ville pour le temps que nous sommes .”