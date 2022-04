The Batman sera disponible sur la plateforme de streaming HBO Max

Le nouveau film de Warner Bros. Oui Films DC du Chevalier de la Nuit, sera accessible à tous très prochainement. HBO Max aura »homme chauve-souris », film mettant en vedette Robert Pattinson et qui sera disponible sur la plateforme de streaming le 18 avril. C’était en décembre 2021, lorsque le PDG de WarnerMedia, Jason Kilara confirmé que « The Batman » serait assuré d’attendre 45 jours à compter de l’ouverture du film dans les salles pour atteindre le service de streaming.

« Pensez à l’avance au moment où les films seraient diffusés sur HBO, soit huit à neuf mois après la sortie en salles », avait-il déclaré à l’époque. « Batman apparaîtra le 46e jour sur HBO Max… C’est un grand changement par rapport à 2018, 2017, 2016. »

Depuis sa sortie au début du mois de mars de cette année, » The Batman » a engrangé jusqu’à présent la somme incroyable de 735,15 millions de dollars au box-office mondial. Le film a également reçu toutes sortes de critiques positives, beaucoup applaudissant son esthétique sombre et prudente, ainsi que le côté détective de Batman.

« C’est une histoire de Batman très, très inhabituelle, et j’ai presque plus de mal à imaginer que ce soit une série par la suite », a expliqué Pattinson plus tôt, confirmant la conviction que « The Batman » mettrait en place une ou plusieurs suites. « Je veux dire, ils ont toujours ce petit extrait à la fin, qui est comme, ‘… et ça monte !’ Mais à part ça, c’est étrangement personnel. Je pense que les gens seront assez surpris de voir à quel point c’est différent. »

Pattinson, qui a été très bien accueilli par les fans en tant que Bruce Wayne / Batman, a précédemment précisé qu’il continuerait à donner vie au personnage tant que le public continuerait à le demander. Même le producteur du film, Dylan Clark, était également excité et espérait qu’une suite à « The Batman » serait poursuivie, en disant: « En tant que premier film autonome de Batman en 10 ans, l’espoir est que nous puissions jeter les bases sur lesquelles construire plus d’histoires.

»The Batman », en plus de Robert Pattinson, a comme casting paul dano comme The Riddler, John Turturro comme Carmine Falcone et Colin Farrell avec son interprétation du Pingouin. De plus, dans son aventure en quête de vengeance, il a comme alliés Zoé Kravitz en tant que Catwoman et Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon.

Si vous n’avez pas vu le film ou souhaitez le revoir, rappelez-vous qu’il arrivera sur le service de streaming HBO Max le 18 avril.