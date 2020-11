The Batman: Robert Pattinson explique son approche de Bruce Wayne

Après quoi Robert Pattinson test positif pour COVID-19, le tournage de « Le Batman » a dû être temporairement suspendu. Maintenant, le film a repris la production et bat son plein, comme le montre le dernières photos du tournage, qui offrent un meilleur regard sur les jeunes Bruce Wayne de Pattinson. Dans une récente interview avec Variété France, l’acteur a expliqué comment il s’était préparé à s’attaquer au rôle du milliardaire.

« Je regarde d’abord le personnage et ce que j’ai à faire avec lui, comment vais-je devoir inventer des nuances dans cette coquille, la rendant plus complexe, plus complexe tout le temps », a commenté la star. « Homme chauve-souris C’est un rôle dans lequel je dois apprendre à mieux interpréter l’ambiguïté. Il est hors de question de jouer un personnage à une couleur. C’est beau, il semble vivre dans deux états en même temps. Imaginez que vous aimez cuisiner et qu’après des années vous parvenez à obtenir le plat parfait, le plus sain, le plus équilibré, le plus savoureux, le plus subtil; Le mangeriez-vous à chaque repas? Non! De quoi rêveriez-vous secrètement? Avec faire un bon cheeseburger ».

De nombreux acteurs ont eu l’occasion d’incarner Homme chauve-souris au fil des ans, et maintenant il est temps de Pattinson pour créer une version unique du Dark Knight. « Le Batman » sortira en salles le 4 mars 2022, date à laquelle les fans de DC Ils pourront voir si l’interprète fait partie des super-héros les plus populaires de tous les temps.

