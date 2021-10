The Batman : regardez la nouvelle bande-annonce troublante du film

Sans revers majeurs, la nouvelle édition de la présentation virtuelle « DC FanDome » a pris fin. Et quoi de mieux pour terminer cet événement avec la révélation d’une nouvelle bande-annonce de l’un des films les plus attendus parmi les amateurs de bandes dessinées. Matt Reeves, scénariste et réalisateur derrière « The Batman », a présenté un panel de luxe accompagné de Robert Pattinson et Zoë Kravitz, stars du film.

Ante la gran expectativa detrás de esta película, Reeves ha presentado un video especial perteneciente al detrás de cámaras de la producción, el cual al ritmo del tema compuesto por Michael Giacchino, nos introduce poco a poco a esta nueva visión en los orígenes del caballero de la nuit.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Flash » présente un premier aperçu officiel de DC FanDome

« Pour une raison quelconque, Batman est toujours resté l’un des plus grands personnages du 20e siècle auquel tant de gens se connectent à un niveau profond, et pour différentes raisons », a déclaré Pattinson, qui, dès la première conversation qu’il a eue avec Reeves, savait qu’il regardait un travail radicalement différent des films précédents sur le personnage, ressentant un lien personnel avec la vision du réalisateur.

DC FanDome n’aurait pas été complet sans une nouvelle bande-annonce pour le film, qui, bien qu’il ne soit pas encore terminé, la conclusion de son tournage a permis à l’équipe de Warner Bros. de présenter un aperçu plus détaillé de ce qui promet d’être l’un des plus dérangeants. Batman qui ont atteint le grand écran.

« J’ai l’impression que nous avons vu beaucoup d’histoires d’origine », a commenté Reeves lors de la présentation en avant-première. « Nous avions besoin d’aller plus loin dans la fantaisie et je me suis dit ‘Eh bien, un endroit où nous n’avons pas atterri sur la route en’ Première année.’ Allez voir un jeune Batman. Ce n’est pas qu’il s’agisse de son histoire d’origine, mais de se référer à ses origines et de l’ébranler jusqu’à la moelle ».

En rejoignant Pattinson, Paul Dano joue le rôle de The Riddler, dont les bandes-annonces de personnages semblent déterminées à ne pas révéler son visage, créant une atmosphère extrêmement dérangeante. Colin Farrell incarnera Oswald Cobblepott, alias le Pingouin, tandis que Zoë Kravitz incarnera Selina Kyle / Catwoman.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez le tournage d’Aquaman et du royaume perdu

« The Batman » met également en vedette Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon, Andy Serkis en tant que majordome Alfred Pennyworth et John Turturro en tant que chef de la mafia Carmine Falcone, ainsi que des performances supplémentaires de Jayme Lawson et Barry Keoghan. Le film devrait sortir en salles le 4 mars 2022.