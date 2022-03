The Batman : Quand pourra-t-on le voir sur HBO Max ?

in

Warner Bros.

Le film de super-héros vient de sortir et fait fureur au box-office mondial, mais les fans se demandent déjà quand il sera disponible sur les plateformes.

©Warner Bros.The Batman : Quand sera-t-il possible de le voir en streaming ?

Dans une ère moderne contestée par des productions entièrement dédiées aux films de super-héros, Bandes dessinées DC fait le premier grand pas de l’année avec homme chauve-souris, un film qui a été présenté jeudi dernier dans le monde entier et qui est déjà un succès retentissant au box-office. Les fans les plus fidèles l’ont déjà apprécié sur grand écran, mais il est maintenant temps d’avoir la bande dans le confort de leur foyer. Quand arrive-t-il sur HBO Max?

« Au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime, Batman explore la corruption qui existe à Gotham City et son lien avec sa propre famille. Il entre également en conflit avec un tueur en série connu sous le nom de Riddler »a avancé son synopsis officiel. Matt Reeves Il a été le réalisateur de ce projet désormais d’une grande actualité, après plusieurs reprogrammations dues à la pandémie de Coronavirus.

L’accueil de la critique a été positif, puisque sur le site Rotten Tomatoes, il a une approbation de 85%, basée sur 362 revues de presse, et sur Metacritic, il maintient un score de 72/100.. De son côté, le grand public a également eu une bonne impression de l’histoire elle-même et des belles performances de son casting composé de Robert Pattison, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, John Turturro, Barry Keoghan et Peter Sarsgaardentre autres.

Les premiers chiffres de la collecte sont sortis ce dimanche et sont surprenants : selon Variété, au cours de ce week-end, ils ont levé 248,5 millions de dollars dans le monde et il est déjà considéré comme un énorme succès étant donné qu’il a coûté 200 millions de dollars et que le nombre au box-office continuera d’augmenter. Désormais, le chemin du film se destine au streaming, où un phénomène similaire est attendu.

+Quand The Batman arrive-t-il sur HBO Max ?

Au cours de l’année 2021, warnermedia a pris une mesure pour que ses sorties exclusives atteignent également la plateforme, mais tout a changé en 2022. Désormais, l’accord pour certains films est qu’ils arrivent 45 après leur sortie en salles, bien que dans certains cas cela puisse être modifié. La réalité est que le PDG Jason Kilar a confirmé en décembre de l’année dernière que homme chauve-souris sera disponible sur HBO Max le 19 avril 2022. Est très proche!

