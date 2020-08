The Batman: Nouveau regard sur la Batmobile dans ces images fixes du tournage

“Le Batman” couronné le col DC Fandome avec une première bande-annonce spectaculaire qui a fait exploser le battage médiatique. Une avancée spectaculaire qui nous a montré les premiers aperçus de certains personnages du film comme Robert Pattinson, que nous avons déjà vu dans cette bande-annonce très attendue à quoi il ressemblera en costume de chauve-souris, un costume pour lequel Christian Bale lui a donné des conseils vitaux afin de passer un meilleur moment pendant le tournage.

Un tournage déjà repris au Royaume-Uni, et est maintenant en pleine production à Cardington Arfield, malgré le fait que la ville a choisi de recréer Gotham était Glasgow comme Matt Reeves l’a lui-même révélé il y a quelques mois. Et dans le tournage a été présent Courrier quotidien, qui a révélé de nouvelles images, et en plein jour, de la Batmobile, ce qui permet de se faire une idée de ce à quoi elle ressemblera, ajouté à ce que l’on pouvait déjà voir du véhicule à l’avance.

Il faudra voir l’importance et la visibilité de la Batmobile dans le film. La vérité est qu’il s’ensuit cette esthétique particulière de Reeves que tout le film a et qui continuera, par exemple, Énigme, qui peut être vu brièvement au début de la bande-annonce, avec un masque terrifiant qui le place comme le principal méchant du film. D’autres que l’on pouvait voir étaient Zoe Kravitz comme Catwoman ou Colin Farrell, complètement méconnaissable comme le pingouin. Le film sera présenté en première 1er octobre 2021, et se déroulera dans un univers qui lui est propre, comme l’a révélé le réalisateur sur le panel DC Fandome avec d’autres détails de l’intrigue.

