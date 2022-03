The Batman : Matt Reeves a montré la scène supprimée avec le Joker

in

Le réalisateur derrière le film mettant en vedette Robert Pattinson a commencé à alimenter l’anxiété pour une suite. Barry Keoghan a été choisi pour jouer ce méchant classique.

©IMDBLe Batman a rapporté plus de 600 millions de dollars.

Trois semaines après la première de homme chauve-souris, Matt Reeves et l’équipe derrière ce film de Images de Warner Bros. Ils continuent d’étonner les fans. après tout le œufs de Pâques qui ont été diffusés sur le Web, comme le site Web rataalada.com, maintenant une scène supprimée a été publiée qui ne sert qu’à nourrir l’anxiété de ceux qui veulent déjà que la suite de ce film soit confirmée.

qui ont déjà vu homme chauve-souris souvenez-vous encore de l’échange qui a eu lieu entre Le Riddler et l’un des personnages qui a été interné à l’institut psychiatrique d’Arkham. Quelques mots et un rire contagieux ont suffi aux fans pour comprendre que Matt Reeves vous avez déjà votre joker et qu’il pourrait apparaître dans le prochain film mettant en vedette Robert Pattinson.

La personne chargée de donner vie à cette nouvelle incarnation du joker il a été Barry Keoghanque l’on a pu voir dans l’un des derniers films de merveille, Éternels. De plus, il possède une vaste expérience dans des productions à grand déploiement artistique, telles que Le sacrifice du cerf sacré à partir de Yorgos Lanthimosou Chevalier vert à partir de David Basseylancé en 2021 avec Dev Patel comme son personnage principal.

« Résolvez ça pour moi… Moins vous en avez, mieux c’est »a écrit Reeves sur ton compte Twitterfaisant allusion à l’énigme que le joker pour Le Riddler au moment de la présentation. Ainsi, il a partagé une scène supprimée de homme chauve-sourisoù il était possible de voir joker à partir de Keoghan quoique seulement en petites portions. La vidéo de 4 minutes montre Homme chauve-souris avant d’avoir découvert l’identité de Le Riddlerconsulter ce méchant s’il sait qui il est.

L’erreur commise par le frère de Barry Keoghan

Bien que certains aient été surpris par l’apparition du joker au homme chauve-souris, la réalité est que la présence de ce méchant a fait l’objet de rumeurs longtemps avant la première. est-ce que le frère de Barry Keoghan, Eric Keoghan, fait l’erreur de poster sur Facebook en novembre 2021 : « Enfin c’est connu, mon frère jouera le joker dans le nouveau Homme chauve-souris. totalement irréel ». Réalisant son erreur, il décida de le supprimer, mais il était trop tard et il se répandit bientôt Reddit et autres réseaux.

