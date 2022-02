The Batman : Les méchants étaient-ils mieux caractérisés dans les films précédents ?

Bandes dessinées DC

Le Batman établit un nouvel univers autour du Dark Knight et les méchants se démarquent. Ces imitations surpassent-elles leurs versions précédentes sur bande ?

©Warner Bros.Le pingouin

homme chauve-souris C’est un film sombre et dérangeant. L’une des raisons qui font du film une expérience unique sont les méchants qui apparaissent dans cette histoire de la chauve-souris de Gotham. On sait que la galerie d’antagonistes de Dark Knight est l’une des meilleures au monde des romans graphiques et qu’elle a souvent été transférée au cinéma. Un cas paradigmatique est celui de Heath Ledger dans le deuxième film de Homme chauve-souris Réalisé par Christopher Nolan.

Dans le cas de cette nouvelle entrée du héros sur grand écran, réalisée cette fois par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson, trois personnages qui ont déjà eu des versions cinématographiques dans le passé sont à nouveau personnifiés avec leurs propres caractéristiques qui les font briller. On parle de Le Riddler, le Pingouin et Catwoman. Comment se comparent-ils à leurs versions du passé ? Il est temps d’analyser !

Les méchants de Batman analysés

L’énigme de Matt Reeves est vraiment troublant. Le méchant a un « ordre du jour secret » marquée par la vengeance. Ses crimes sont brutaux et lorsqu’il apparaît déguisé, il est une figure inconfortable. Par rapport à la version de Jim Carrey au batman pour toujours est une torsion de 180 degrés. Rappelons-nous : l’acteur de Le masque a créé un personnage associé à l’humour, dont le plan était lié à une machine qui a fait irruption dans l’esprit des utilisateurs qui l’utilisaient. Tandis que paul dano Il a donné un cours de théâtre.

Le pingouin avait sa version « gothique » au batman revientpersonnifié par Danny De Vito, qui était un aristocrate boudé par sa famille en raison de sa condition physique et cherchait à se venger des classes supérieures de la ville. Au homme chauve-souris, Oz est un gangster qui agit comme le bras droit de Carmine Falcone. Joué par un méconnaissable Colin Farrellcette version du méchant a des cicatrices sur le visage et n’a pas peur de l’action, quitte à affronter Homme chauve-souris.

Finalement femme chatqui au cinéma a déjà été joué auparavant par michelle pfeiffer et Anne Hathaway. Dans le cas de l’actrice blonde, elle l’a fait dans batman revient et sa version de Selina Kyle cherchait à se venger de l’homme d’affaires Max Schreck qui avait tenté de l’assassiner. Le cas d’Hathaway est différent, c’est une voleuse experte qui cherche à survivre à Gotham assiégée par les forces terroristes du méchant Bane.

ET Zoé Kravitz? femme chat au homme chauve-souris c’est une véritable force de la nature. Elle peut prendre soin d’elle contre des gangsters armés et aide Bruce Wayne à une condition : que la chauve-souris lui prête main-forte à la recherche d’indices sur un de ses amis qui a disparu. Ce qui est certain, c’est que le chat et la chauve-souris au homme chauve-souris C’est une bonne équipe, même si parfois ils ne sont pas d’accord avec leurs méthodes de combat.

